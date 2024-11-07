العضو المنتدب: 864.5 مليون جنيه محفظة أقساط ((ثروة للتأمين)) العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت القابضة، لتحقيق نمو بمحفظة أقساطها يتراوح من 20% إلى 25% خلال العام المقبل.

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إن ((ثروة)) حققت أقساطًا مباشرة بلغت قيمتها 864.5 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2023-2024، مقارنة بنحو 620.2 مليون جنيه خلال العام المالى 2022-2023، بنسبة نمو 39.4%.

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أضاف خليفة لـ((البورصة))، أنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالى الماضى، موضحًا أن الشركة حققت معدلات نمو ملحوظة تتجاوز المخطط فى جميع المؤشرات المالية.

وأشار إلى ارتفاع الحصة السوقية للشركة من 1.7% فى العام المالى 2021-2022 إلى 1.8% فى العام المالى 2022-2023، وفقًا للمؤشرات المالية الرسمية المعلنة، متوقعًا استمرار النمو خلال العام المالى الماضى بعد إعلان هيئة الرقابة المالية لبيانات القطاع بشكل رسمى.

أوضح أن الحصة السوقية قد تكون مؤشراً مهماً، لكن الأهم هو جدوى الحصة السوقية أو دلالتها على مؤشرات الشركة الأخرى مثل الربح الفنى والربح الكلى.

وقال إن الشركة تخطط للوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة على مراحل متقاربة وفقًا لقرارات مجلس الإدارة فيما يبلغ رأسمال شركة ثروة للتأمين حاليًا 136 مليون جنيه.

أضاف أن الشركة تتفاوض حاليًا مع وكالتى ((إيه إم بست)) و((موديز)) لاختيار الوكالة التى سيتم التعاون معها فى إجراءات الحصول على التصنيف الائتمانى، متوقعًا البدء فى إجراءات الحصول على التصنيف خلال العام المقبل.

أوضح أن بدء إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى بعد 5 سنوات فقط من بداية دخول الشركة للسوق المصرى له دلالة كبيرة ومهمة على ما حققته الشركة وثقتها فى نتائجها وهيكلها المالى والإدارى.

وحول السياسة الاستثمارية للشركة، قال خليفة، إن ((ثروة للتأمين)) متحوطة فى سياستها الاستثمارية بمعنى أنها تركز على القنوات مضمونة العائد لأسباب لها علاقة بأن هناك نوعين من الأموال المستثمرة، أحدهما خاص بحقوق حملة الوثائق وجزء آخر هو الاستثمارات الحرة وهذا الجزء يخضع لدراسات استثمارية من مدير الاستثمار حيث تراهن الشركة على الاستثمارات التى تحقق عوائد مرتفعة بأقل مخاطرة لتعظيم مؤشر الربحية النهائى.

أضاف أن الشركة تدرس جميع فرص الاستثمار بما يتسق مع طبيعة نشاط التأمين وبما يتوافق مع التشريعات الجديدة فى قانون التأمين.

أوضح العضو المنتدب لـ((ثروة للتأمين))، أن استراتيجية الشركة للنمو ضمن خطتها الخمسية الجديدة تتركز على أكثر من محور منها، المحور المالى والمحور الفنى والمحور الجغرافى إضافة إلى المحور الإدارى والمهنى.

وقال إنه بالنسبة للمحور المالى، تستهدف الشركة أن تكون رسميًا فى قائمة الخمس الكبار بالسوق المصرى، إضافة لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة وكذا فائض الاكتتاب التأمينى أو العائد المحقق من النشاط الفنى بدون عوائد الاستثمار.

أضاف أن الشركة بصفة عامة تستهدف التحوط فى قبول المخاطر من خلال انتقاء المخاطر الجيدة ودراستها بصورة متأنية لترويضها فنيًا بهدف الحد أو تقليص خسائرها وهو ما يستفيد منه العميل قبل شركة التأمين.

أوضح أن السياسة الاكتتابية للشركة ضمن استراتيجيتها فى الخطة الخمسية الجديدة ترتكز كذلك على التوسع فى التأمين الجماعى أو تأمين الشركات مع استمرار التركيز على التأمينات الفردية لتحقيق التوازن بين التأمين الفردى والجماعى بهدف استمرار النمو واستدامته.

وبحسب خليفة، تخطط الشركة للتوسع فى التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية خاصة مع الاهتمام الحكومى بها.

وحول سياسة تسوية التعويضات بالشركة، قال إن أسلوب الشركة هو السرعة فى سداد التعويض بمجرد التحقق من توافر شروط التعويض المنصوص عليها فى الوثيقة.

ووفقًا لخليفة، يتضمن المحور الفنى أيضًا دراسة بعض التغطيات غير النمطية التى تستهدف شرائح مهمة فى المجتمع سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها وهى التى تكمن فيها فرص نمو هائلة.

وفيما يتعلق بالمحور الجغرافى، أضاف أن الشركة تسعى للتوسع الجغرافى داخليًا فى بعض محافظات الوجهين القبلى والبحرى وفقًا لنتائج الدراسات التى تجرى حاليًا عن فرص النمو فى هذه المحافظات والتغطيات المطلوبة وكيفية تسويقها.

أوضح أن الشركة لديها حاليًا أكثر من 6 أفرع بخلاف المركز الرئيسى فى كل من الإسكندرية وبورسعيد والدقى ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالشق الادارى والمهنى، أشار خليفة إلى خطة الشركة لصقل مهارات العاملين بجميع الإدارات الفنية والتسويقية والإدارية من خلال التدريب المكثف داخليًا وخارجيًا بهدف الاطلاع على التجارب الخارجية والاستفادة منها.

وقال إن الشركة بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة للتفاوض مع بعض شركات التحصيل الإلكترونى لسداد الأقساط إلكترونيًا وسيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق بشكل رسمى، لافتًا إلى تعاقد الشركة حاليًا مع شركة ((فورى)).

أضاف أنه من المقرر إطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بالشركة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن التطبيق سيتضمن إتاحة خدمات جديدة للعملاء.وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا ثلاثة منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها تعد مولداً مهماً للنمو وتحقق أكثر من هدف منها زيادة الوعى التأمينى.

وقال إن الشركة تركز أيضًا على المنتجات المرتبطة بالمشروعات الخضراء أو ما يتم تسميته التنمية المستدامة والتى توليها الدولة والعالم كله أهمية قصوى خاصة مع زيادة الاحتباس الحرارى.

وتوقع خليفة أن يسهم قانون التأمين الموحد فى نمو سوق التأمين لأنه سمح بتأسيس شركات التأمين المتخصصة وتوفير المزايا النسبية للشركات الجديدة منها رؤوس الأموال وأيضاً توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية بالإضافة إلى التوسع فى التأمينات الإلزامية وهو ما يساعد على زيادة رقعة التأمين كما أنه يعمل على زيادة الأقساط ومساهمة التأمين فى الناتج القومى.

أضاف أن سوق التأمين المصرى رغم الظروف الاقتصادية والتى هى أساسها عالمى وليس محلياً، يتضمن فرصًا كبيرة للنمو بسبب الكثافة السكانية وانخفاض نسبة الاختراق، معتبرًا أن التضخم ليس تحدياً مطلقاً لكن يمكن استغلاله من خلال طرح منتجات تلائم هذا التحدى.

أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية مهدت الطريق للنمو من خلال التوسع فى التأمينات الإلزامية والتى سترفع بطبيعتها مستوى الوعى، وهناك دور للشركات فى ابتكار التغطيات الجديدة مع تحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات علاوة على استثمار جميع وسائل التسويق التقليدية والحديثة للوصول للعميل.

وقال خليفة، إن تطبيق المعيار الجديد IFRS17 سوف يسهم فى زيادة ضبط السوق لأنه يفصل النتائج الفنية عن الاستثمارية وبالتالى سوف تركز الشركات على تحسين النتائج الفنية من خلال الاكتتاب المنضبط لعدم البيع بالخسارة وتحقيق أرباح فنية من التأمين بعيدًا عن أرباح الاستثمار.

أضاف خليفة، أن انعقاد ملتقى شرم الشيخ للتأمين للعام السادس على التوالى وزيادة عدد المشاركين فيه وتنوعهم من جميع المستويات والدول والشركات دليل على النجاح اللافت له.

أوضح أن الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين صناع القرار مع مناقشة التحديات العالمية والروشتة التى يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات.