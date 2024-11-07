النصر للأعمال المدنية تتحول لربح 5.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة“النصر للأعمال المدنية”، إلى ربح 5.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 279.3 مليون جنيه، مقابل 248.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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قررت شركة“النصر للأعمال المدنية”، إرجاء السير في الإجراءات التنفيذية لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 161.4 مليون جنيه إلى 301.4 مليون جنيه، عن طريق الاكتتاب النقدي.

وأوضحت الشركة أن التأجيل لحين الانتهاء من اعتماد القوائم المالية في سبتمبر الماضي.

ووافقت إدارة البورصة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية ، من 150 مليون جنيه إلى 161.384 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.

وتقرر زيادة رأس المال بنحو 11.384مليون جنيه موزعه على عدد 11.384 مليون سهم بقيمة أسمية وقدرها 1 جنيه للسهم، توزع كأسهم مجانية تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023 .

وتمثل الزيادة (الإصدار السابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية“أسهم”.

وكانت قررت شركة“النصر للأعمال المدنية”، زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 161.4 مليون جنيه إلى 301.4 مليون جنيه.

وتقرر الزيادة بقيمة 140 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم عن طريقة الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

تحولت شركة النصر للأعمال المدنية إلى ربح 4.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 8.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 202.26 مليون جنيه، مقابل 75.83 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.