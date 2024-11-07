Saturday, 09 November 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر للأعمال المدنية تتحول لربح 5.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

11/7/2024 4:28:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت شركة“النصر للأعمال المدنية”، إلى ربح 5.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 279.3 مليون جنيه، مقابل 248.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة عمومية“راكتا” تعتمد حساب التصفية بخسائر 49.5 مليون جنيه “أوراسكوم المالية” توافق على عرض للاستحواذ على حصتها في“كليفر لتطوير الإلكترونيات” عمومية“إيديتا” تُقر توزيع 400 مليون جنيه على المساهمين

قررت شركة“النصر للأعمال المدنية”، إرجاء السير في الإجراءات التنفيذية لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 161.4 مليون جنيه إلى 301.4 مليون جنيه، عن طريق الاكتتاب النقدي.

وأوضحت الشركة أن التأجيل لحين الانتهاء من اعتماد القوائم المالية في سبتمبر الماضي.

ووافقت إدارة البورصة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية ، من 150 مليون جنيه إلى 161.384 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.

وتقرر زيادة رأس المال بنحو 11.384مليون جنيه موزعه على عدد 11.384 مليون سهم بقيمة أسمية وقدرها 1 جنيه للسهم، توزع كأسهم مجانية تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023 .

وتمثل الزيادة (الإصدار السابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية“أسهم”.

وكانت قررت شركة“النصر للأعمال المدنية”، زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 161.4 مليون جنيه إلى 301.4 مليون جنيه.

وتقرر الزيادة بقيمة 140 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم عن طريقة الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

تحولت شركة النصر للأعمال المدنية إلى ربح 4.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 8.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 202.26 مليون جنيه، مقابل 75.83 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

MENAFN07112024000202011048ID1108860305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث