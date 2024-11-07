النصر للأعمال المدنية تتحول لربح 5.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت شركة“النصر للأعمال المدنية”، إلى ربح 5.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 279.3 مليون جنيه، مقابل 248.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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قررت شركة“النصر للأعمال المدنية”، إرجاء السير في الإجراءات التنفيذية لزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 161.4 مليون جنيه إلى 301.4 مليون جنيه، عن طريق الاكتتاب النقدي.
وأوضحت الشركة أن التأجيل لحين الانتهاء من اعتماد القوائم المالية في سبتمبر الماضي.
ووافقت إدارة البورصة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية ، من 150 مليون جنيه إلى 161.384 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.
وتقرر زيادة رأس المال بنحو 11.384مليون جنيه موزعه على عدد 11.384 مليون سهم بقيمة أسمية وقدرها 1 جنيه للسهم، توزع كأسهم مجانية تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2023 .
وتمثل الزيادة (الإصدار السابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية“أسهم”.
وكانت قررت شركة“النصر للأعمال المدنية”، زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 161.4 مليون جنيه إلى 301.4 مليون جنيه.
وتقرر الزيادة بقيمة 140 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم عن طريقة الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
تحولت شركة النصر للأعمال المدنية إلى ربح 4.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 8.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 202.26 مليون جنيه، مقابل 75.83 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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