أرباح طيران الإمارات تهبط في نصف عام بفعل ضريبة دخل الشركات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت“طيران الإمارات” انخفاضاً في صافي أرباحها نصف السنوي بفعل تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات عليها للمرة الأولى، وفق بيان صادر اليوم الخميس.

الناقلة المملوكة لحكومة دبي، تعد المساهم الرئيسي في نشاط“مجموعة الإمارات” التي تراجع صافي أرباحها أيضاً في نفس الفترة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل تراجع واردات الصين من النفط الخام للشهر السادس على التوالي في أكتوبر

هبط صافي ربح“طيران الإمارات” 7% تقريباً على أساس سنوي بعد احتساب الضريبة إلى 8.7 مليار درهم (2.4 مليار دولار) على الرغم من نمو طاقتها الاستيعابية.

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