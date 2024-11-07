Saturday, 09 November 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح طيران الإمارات تهبط في نصف عام بفعل ضريبة دخل الشركات - جريدة البورصة

11/7/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت“طيران الإمارات” انخفاضاً في صافي أرباحها نصف السنوي بفعل تطبيق ضريبة دخل الشركات في الإمارات عليها للمرة الأولى، وفق بيان صادر اليوم الخميس.

الناقلة المملوكة لحكومة دبي، تعد المساهم الرئيسي في نشاط“مجموعة الإمارات” التي تراجع صافي أرباحها أيضاً في نفس الفترة.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل تراجع واردات الصين من النفط الخام للشهر السادس على التوالي في أكتوبر

هبط صافي ربح“طيران الإمارات” 7% تقريباً على أساس سنوي بعد احتساب الضريبة إلى 8.7 مليار درهم (2.4 مليار دولار) على الرغم من نمو طاقتها الاستيعابية.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108860304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث