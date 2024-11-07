أرباح طيران الإمارات تهبط في نصف عام بفعل ضريبة دخل الشركات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت“طيران الإمارات” انخفاضاً في صافي أرباحها نصف السنوي بفعل تطبيق ضريبة دخل
الشركات في الإمارات عليها للمرة الأولى، وفق بيان صادر اليوم الخميس.
الناقلة المملوكة لحكومة دبي، تعد المساهم الرئيسي في نشاط“مجموعة الإمارات” التي تراجع صافي أرباحها أيضاً في نفس الفترة.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل تراجع واردات الصين من النفط الخام للشهر السادس على التوالي في أكتوبر
هبط صافي ربح“طيران الإمارات” 7% تقريباً على أساس سنوي بعد احتساب الضريبة إلى 8.7 مليار درهم (2.4 مليار دولار) على الرغم من نمو طاقتها الاستيعابية.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108860304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.