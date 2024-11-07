أوراسكوم المالية توافق على عرض للاستحواذ على حصتها في كليفر لتطوير الإلكترونيات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة“أوراسكوم المالية القابضة“، مبدئيًا على عرض الشراء المقدم من شركة“كليفر هولدينج ليمتيد” للاستحواذ على 59.39 تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة“كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات”.

وقررت أوراسكوم المالية، تعيين شركة“برايم كابيتال” كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال“كليفر لتطوير الإلكترونيات”

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وكشفت شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، عن تقدم شركة كليفر هولدينج ليمتيد (كليفر هولدينج)، بعرض استحواذ على عدد 59.39 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة“كليفر لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الإلكترونية”.

وأوضحت الشركة أن الحصة المستهدفة بالعرض تمثل 100% من الأسهم المملوكة لأوراسكوم المالية القابضة في شركة“كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الالكترونية” بإجمالي 657.71 مليون جنيه بقيمة 11.0726 جنيه للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن المبلغ عبارة عن 558.71 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية طبقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي، ونحو 98.99 مليون جنيه قامت أوراسكوم المالية بتحويل المبلغ الذي يمثل حصتها في عملية استكمال رأس المال المصدر لشركة كليفر لتطوير الإلكترونيات.

وأوضحت الشركة أنه جاري العرض على مجلس إدارة الشركة.

وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم المالية القابضة، بنسبة 92.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.26 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحولت شركة أوراسكوم المالية القابضة إلى خسارة 22.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 19.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري لعدد 3,31 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة” والمقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، عبر مبادلة الأسهم.

وتم تنفيذ عرض الاستحواذ عبر شراء 3.311 مليار سهم بقيمة إجمالية للصفقة 1.46 مليار جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.44 جنيه.

وكان يتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة” شراء حتى عدد 4,249,009,458 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة“أوراسكوم المالية القابضة” من خلال مبادلة الاسهم فقط بمعامل مبادلة يبلغ 1 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة (مقدم العرض) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المستهدفة بالعرض).

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