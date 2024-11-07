أوراسكوم المالية توافق على عرض للاستحواذ على حصتها في كليفر لتطوير الإلكترونيات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت شركة“أوراسكوم المالية القابضة“، مبدئيًا على عرض الشراء المقدم من شركة“كليفر هولدينج ليمتيد” للاستحواذ على 59.39 مليون سهم
تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة“كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات”.
وقررت أوراسكوم المالية، تعيين شركة“برايم كابيتال” كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال“كليفر لتطوير الإلكترونيات”
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وكشفت شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، عن تقدم شركة كليفر هولدينج ليمتيد (كليفر هولدينج)، بعرض استحواذ على عدد 59.39 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة“كليفر لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الإلكترونية”.
وأوضحت الشركة أن الحصة المستهدفة بالعرض تمثل 100% من الأسهم المملوكة لأوراسكوم المالية القابضة في شركة“كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الالكترونية” بإجمالي 657.71 مليون جنيه بقيمة 11.0726 جنيه للسهم.
ونوهت الشركة إلى أن المبلغ عبارة عن 558.71 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية طبقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي، ونحو 98.99 مليون جنيه قامت أوراسكوم المالية بتحويل المبلغ الذي يمثل حصتها في عملية استكمال رأس المال المصدر لشركة كليفر لتطوير الإلكترونيات.
وأوضحت الشركة أنه جاري العرض على مجلس إدارة الشركة.
وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم المالية القابضة، بنسبة 92.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.26 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحولت شركة أوراسكوم المالية القابضة إلى خسارة 22.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 19.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري لعدد 3,31 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة” والمقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة”، عبر مبادلة الأسهم.
وتم تنفيذ عرض الاستحواذ عبر شراء 3.311 مليار سهم بقيمة إجمالية للصفقة 1.46 مليار جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.44 جنيه.
وكان يتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“بي إنفستمنتس القابضة” شراء حتى عدد 4,249,009,458 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة“أوراسكوم المالية القابضة” من خلال مبادلة الاسهم فقط بمعامل مبادلة يبلغ 1 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة (مقدم العرض) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المستهدفة بالعرض).
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