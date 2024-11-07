نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت صانعة السيارات اليابانية“نيسان” عن خطة موسعة لإعادة هيكلة الأعمال، تشمل خفض طاقتها الإنتاجية وتسريح عدداً كبيراً من العمال.

قالت“نيسان” في بيان اليوم الخميس، إنها تخطط لخفض إجمالي طاقتها الإنتاجية على مستوى العالم بنسبة 20% لتتماشى مع تراجع المبيعات في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى تسريح 9 آلاف موظف.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا أرباح“طيران الإمارات” تهبط في نصف عام بفعل ضريبة الشركات تراجع واردات الصين من النفط الخام للشهر السادس على التوالي في أكتوبر

وخفضت الشركة توقعاتها للربح التشغيلي خلال عامها المالي الجاري إلى 150 مليار ين (974.98 مليون دولار) من 500 مليار ين في تقديرها السابق، وتعد هذه المرة الثانية هذا العام التي تُخفض فيها“نيسان” توقعات الأرباح السنوية.

وأوضحت أيضاً أنها سوف تعيد بيع ما يعادل 10% من أسهم“ميتسوبيشي موتورز”، لتخفض إجمالي حيازتها من أسهم الشركة إلى 24%.

ذكر“ماكوتو أوشيدا” الرئيس التنفيذي للشركة في البيان، إن خطة إعادة الهيكلة لا تعني تدهور“نيسان” أو تقلص أعمالها، بل تهدف إلى تعزيزها.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم إعادة تنظيم الإدارة لزيادة مرونتها وسرعة استجابتها لتغيرات بيئة الأعمال، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

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