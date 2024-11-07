نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت صانعة السيارات اليابانية“نيسان” عن خطة موسعة لإعادة هيكلة الأعمال، تشمل خفض طاقتها الإنتاجية وتسريح عدداً كبيراً من العمال.
قالت“نيسان” في بيان اليوم الخميس، إنها تخطط لخفض إجمالي طاقتها الإنتاجية على مستوى العالم بنسبة 20% لتتماشى مع تراجع المبيعات في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى تسريح 9 آلاف موظف.
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وخفضت الشركة توقعاتها للربح التشغيلي خلال عامها المالي الجاري إلى 150 مليار ين (974.98 مليون دولار) من 500 مليار ين في تقديرها السابق، وتعد هذه المرة الثانية هذا العام التي تُخفض فيها“نيسان” توقعات الأرباح السنوية.
وأوضحت أيضاً أنها سوف تعيد بيع ما يعادل 10% من أسهم“ميتسوبيشي موتورز”، لتخفض إجمالي حيازتها من أسهم الشركة إلى 24%.
ذكر“ماكوتو أوشيدا” الرئيس التنفيذي للشركة في البيان، إن خطة إعادة الهيكلة لا تعني تدهور“نيسان” أو تقلص أعمالها، بل تهدف إلى تعزيزها.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم إعادة تنظيم الإدارة لزيادة مرونتها وسرعة استجابتها لتغيرات بيئة الأعمال، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108860302
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