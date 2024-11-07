الأفروآسيوى للتأمين يخطط لزيادة أعضائه إلى 250 عضواً خلال العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) يخطط الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين (()) لزيادة عدد أعضائه من المؤسسات العاملة بصناعة التأمين والأنشطة المرتبطة به إلى 250 عضواً، خلال العام المقبل، مقابل 220 عضواً فى الوقت الحالى بالتركيز على ضم مزيد من شركات التأمين بالأسواق العربية والأفريقية.

وقال مؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد، إن ((الأفروآسيوي)) يضم فى عضويته حالياً نحو 220 عضواً فاعلاً من نحو 50 دولة تحتل الدول الآسيوية فيها المرتبة الأولى بعدد 29 دولة وتليها الدول الأفريقية 17 دولة أفريقية بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية.

موضوعاتسامح أنس: ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) تركز على فرص النمو فى السوق المصرى العضو المنتدب: 14.9 مليار جنيه المحفظة الاستثمارية لـ((متلايف حياة)) فى يونيو الماضى العضو المنتدب: 864.5 مليون جنيه محفظة أقساط ((ثروة للتأمين)) العام المالى الماضى

وأضاف ((مختار)) لـ ((البورصة))، أن الاتحاد يضم فى عضويته شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى الجهات الرقابية ومعاهد التأمين ومؤسسات معاينة الأخطار وتسوية الخسائر وبيوت الخبرة الإكتوارية.

وأوضح ((مختار))، أن عدد الأعضاء من السوق المصرى يبلغ 40 عضواً وهو الأعلى من حيث عدد الأعضاء من دولة واحدة، موضحاً أن مصر تحتفظ بمقعد الأمين العام منذ إنشاء الاتحاد عام 1964 ما يجعلها أكبر الأسواق الداعمة للاتحاد.

وأنشئ الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين ((الفاير)) تفعيلاً لواحدة من التوصيات التى انتهى إليها مؤتمر باندونج بإندونيسيا والذى حاضر فيه عدد من الزعماء أبرزهم الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر والزعيم الهندى جواهر لال نهرو والرئيس الإندونيسى سوكارنو، ودعا المؤتمر فى ختام أعماله إلى ضرورة التعاون والتكامل الاقتصادى بين دول قارتى آسيا وأفريقيا فى جميع القطاعات ومنها التأمين.

فى سياق متصل، قال مؤمن مختار، إنه من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذى للاتحاد اجتماعه الدورى على هامش مشاركته فى النسخة السادسة من ملتقى ((شرم راندفو)) للتأمين وإعادة التأمين الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

ووفقاً لمختار، سيشهد الاجتماع مراجعة الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر العام للاتحاد والذى تستضيفه الهند خلال أكتوبر 2025، مضيفاً أنه سيتم الانتهاء من تحديد أجندة المؤتمر العام قبل نهاية العام الحالي.

ووفقاً لمختار، يتبع الاتحاد الأفروآسيوى حالياً مجمعتين هما مجمعة تأمينات الطيران وتديرها الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب ((SCR))، ومجمعة إعادة التأمين غير البحرى والتى انتقلت إدارتها مؤخراً لشركة مصر للتأمين، بالإضافة إلى صندوق تأمينات أخطار البترول والطاقة وتديره شركة Trust Re البحرينية.

ونوه ((مختار)) بحصول صندوق تأمين مخاطر البترول والطاقة على تصنيف ائتماني+B من مؤسسه ((A M Best)) للتصنيف الائتمانى كدليل على قوة الملاءة المالية للصندوق والالتزام بالسياسات الفنية للاكتتاب فى تلك النوعية من الأخطار.

وأضاف ((مختار))، أن الاتحاد بصدد تنظيم ندوتين افتراضيتين قبل نهاية العام الحالى لعرض أهمية التسوية الفنية والمالية العادلة للخسائر الناجمة عن الحريق ويتوقع مشاركة نحو 200 مشارك فى كل ندوة.

وأوضح ((مختار))، أنه تم تدعيم الموقع الإلكترونى الخاص بالاتحاد fair1964 بالمعلومات والتقارير الخاصة بالتطورات فى أسواق التأمين المختلفة، فضلاً عن تضمين الموقع لقاعدة بيانات حول شركات إعادة التأمين الأعضاء وطاقتها الاستيعابية فى فروع التأمين المختلفة والتصنيف الائتمانى لتلك الشركات بهدف تعريف شركات التأمين الأعضاء بتوافر تلك الطاقات الاستيعابية.

وبحسب ((مختار))، تضم قاعدة بيانات الاتحاد مجموعة من خبراء معاينة الحوادث وتسوية الخسائر تشمل نحو 2000 شخص من المتخصصين فى هذا المجال، فضلاً عن حزمة من الوثائق الاسترشادية فى فروع التأمين المختلفة وخاصة فروع التأمين المستحدثة مثل التأمين متناهى الصغر، إضافة إلى إصدار تقريرين مفصلين عن أسواق تأمين أفريقية وآسيوية بشكل ربع سنوى، بالإضافة لنشرة أسبوعية حول أخبار الصناعة فى قارتى أفريقيا وآسيا.

وينص ميثاق الاتحاد على تنمية علاقات التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين فى أفريقيا وآسيا من خلال التبادل المنظم للمعلومات والخبرات وتطوير علاقات التأمين وإعادة التأمين.

لفت ((مختار)) إلى التعاون القائم بين الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين وكل من الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربى للتأمين ومنظمة شركات التأمين الأفريقية والاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى وغيرها من الاتحادات والهيئات المثيلة بهدف تبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على الشركات الأعضاء ودعم نمو وتطوير أسواق التأمين.

على جانب آخر، أوضح ((مختار))، أن الأخطار الإلكترونية أصبحت تأتى فى مقدمة المخاطر التى تواجه صناعة التأمين عالمياً مع توجه دول العالم لاستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، موضحاً أن تقديرات المتخصصين تفيد بأن تلك النوعية من الأخطار تجاوزت فى الترتيب الأخطار الطبيعية التى لا تزال فى مقدمة المخاطر الجسيمة التى تواجه الصناعة.

فى السياق ذاته، دعا ((مختار)) إلى الإسراع بتأسيس مجمعة الأخطار الطبيعية فى السوق المصرى لمواجهة مخاطر التغير المناخى وتأثيرها المتزايد على الشركات العاملة بالسوق، مشيراً إلى أن المجمعة أصبحت ضرورة حتمية فى الوقت الحالى.

تابع أن ما شهدته بعض البلدان العربية من ظواهر طبيعية عنيفة مثل الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف وكذلك شح الأمطار فى بعض البلدان تعد كلها من البراهين القوية على حقيقة التغيرات المناخية وعنفها وتكراريتها فى أزمان متقاربة، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه التأمين والحاجة لتفعيل التغطيات التأمينية الملائمة لمساعدة الأفراد والمؤسسات والأقتصاد بشكل عام على مواجهة الأضرار الناجمة عن تلك الظواهر.