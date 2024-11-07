ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين قرارات بنك انجلترا والفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في ظل أوضاع سياسية
عالمية غير مستقرة.
زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.24% إلى 508 نقاط ، في ظل أداء إيجابي لغالبية القطاعات، وخاصة المعادن الأساسية والمصارف.
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وارتفع مؤشرا“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% إلى 8181 نقطة، و”داكس” الألماني 1.14% إلى 19256 نقطة، فيما استقر“كاك” الفرنسي عند 7376 نقطة.
زاد مؤشر“ستوكس” الفرعي لقطاع المعادن الأساسية بنسبة 1.7% بدعم من صعود سهم“أريسلور ميتال” بنسبة 4.76% إلى 24.22 يورو، بعدما حققت ثاني أكبر شركة لإنتاج الصلب في العالم أرباحاً فاقت التوقعات في الربع الثالث.
وارتفعت أسهم المصارف الأوروبية 1.1% مع ترقب المستثمرين اليوم قرار بنك انجلترا بشأن أسعار الفائدة، إذ من المتوقع خفضها 25 نقطة أساس إلى 4.75% في إجراء هو الثاني من نوعه هذا العام.
بالإضافة إلى توقعات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً مماثلاً في اجتماعه الذي ينتهي اليوم، في دلالة على استمرار الجهود العالمية لخفض تكاليف الاقتراض.
تلقت الأسهم الألمانية دعماً في بداية جلسة اليوم من قرار المستشار“أولاف شولتز” بإقالة وزير المالية“كريستيان ليندنر” مساء أمس، والدعوة لعقد تصويت على تجديد الثقة في البرلمان.
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