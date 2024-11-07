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ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا - جريدة البورصة

11/7/2024 4:28:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين قرارات بنك انجلترا والفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في ظل أوضاع سياسية عالمية غير مستقرة.

زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.24% إلى 508 نقاط ، في ظل أداء إيجابي لغالبية القطاعات، وخاصة المعادن الأساسية والمصارف.

موضوعات متعلقة نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل أرباح“طيران الإمارات” تهبط في نصف عام بفعل ضريبة دخل الشركات تراجع واردات الصين من النفط الخام للشهر السادس على التوالي في أكتوبر

وارتفع مؤشرا“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% إلى 8181 نقطة، و”داكس” الألماني 1.14% إلى 19256 نقطة، فيما استقر“كاك” الفرنسي عند 7376 نقطة.

زاد مؤشر“ستوكس” الفرعي لقطاع المعادن الأساسية بنسبة 1.7% بدعم من صعود سهم“أريسلور ميتال” بنسبة 4.76% إلى 24.22 يورو، بعدما حققت ثاني أكبر شركة لإنتاج الصلب في العالم أرباحاً فاقت التوقعات في الربع الثالث.

وارتفعت أسهم المصارف الأوروبية 1.1% مع ترقب المستثمرين اليوم قرار بنك انجلترا بشأن أسعار الفائدة، إذ من المتوقع خفضها 25 نقطة أساس إلى 4.75% في إجراء هو الثاني من نوعه هذا العام.

بالإضافة إلى توقعات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً مماثلاً في اجتماعه الذي ينتهي اليوم، في دلالة على استمرار الجهود العالمية لخفض تكاليف الاقتراض.

تلقت الأسهم الألمانية دعماً في بداية جلسة اليوم من قرار المستشار“أولاف شولتز” بإقالة وزير المالية“كريستيان ليندنر” مساء أمس، والدعوة لعقد تصويت على تجديد الثقة في البرلمان.

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