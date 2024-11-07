عمومية راكتا تعتمد حساب التصفية بخسائر 49.5 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العامة لصناعة الورق“راكتا”، المركز المالي للشركة وحساب التصفية عن المدة منذ بداية التصفية وحتى نهاية يونيو 2024 بخسائر بقيمة 49.5 مليون جنيه.

وقررت العمومية إضافة بعض الاختصاصات والصلاحيات للمصفى العام ومنها حق بيع مال الشركة منقولًا أو عقارًا وكافة ما تملكه من أصول، والتوكيل للغير من المحامين المتعاقد معهم في التعامل مع السحل التجاري.

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ومن الاختصاصات كذلك“إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارات المباعة بمعرفة المصفى العام والتوقع على لأعمال الإدارية بالشهر العقاري، والتنازل عن العلامات التجارية الخاصة بالشركة، والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لبيع أصول الشركة، وكذلك التوقيع عن الشركة في المعاملات البنكية، وتجديد رخص السيارات والتعامل مع المرور”.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة العامة لصناعة الورق“راكتا” الإفصاح الفوري عن كافة أصول الشركة.

وطالبت الشركة كذلك ببيان تفصيلي بكافة المديونيات على الشركة بما فيها القروض التي تم الحصول عليها من الشركة القابضة، وإجمالي قيمة الخسائر المرحلة وحقوق الملكية حتى نهاية يونيو الماضي.

كما طالبت الشركة بالفترة المتوقعة للانتهاء من أعمال التصفية، والرد على ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من احتمالية وجود عرض شراء على الشركة.

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق“راكتا” حل الشركة وتصفيتها.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر تعيين أيمن رمضان عبده مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا براتب قدره 20 ألف جنيه، ويعاونه أشرف الحسيني براتب 12 ألف جنيه للاشتراك مع كافة الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.

وتفاقمت خسائر شركة العامة لصناعة الورق“راكتا”، لتتضاعف 8.2 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 385.2 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.