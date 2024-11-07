سامح أنس: ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) تركز على فرص النمو فى السوق المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) ـ ذراع مجموعة الخليج للتأمين فى نشاط تأمينات الحياة التكافلية ـ لاقتناص فرص نمو كبيرة فى السوق المصرى.
وقال سامح أنس، العضو المنتدب للشركة، إنَّ خطة ((جى آى جى حياة)) تركز على تطوير منتجات تأمينية تلبى احتياجات العملاء بناءً على دراسات تسويقية وبيعية، مبنية على قياس مستوى رغبة العملاء فى تلك المنتجات.
موضوعات متعلقة
مشاركة جى أى جى للتأمين ـ مصر فى ملتقى
شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين 2024 العضو المنتدب: 14.9 مليار جنيه المحفظة الاستثمارية لـ((متلايف حياة)) فى يونيو الماضى “الأفروآسيوى للتأمين” يخطط لزيادة أعضائه إلى 250 عضواً خلال العام المقبل
أضاف“أنس” لـ((البورصة))، أن خطة الشركة تركز على تطوير منتجات الحياة الفردية المرتبطة بالحماية والادخار، وكذلك التغطيات الجماعية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تأمينات الجماعى الادخارية.
وأوضح العضو المنتدب، أنه رغم التحديات العالمية الحالية التى تواجه المنطقة مثل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة والدولار فى السوق، فإنَّ هناك فرص نمو كبيرة فى السوق المصري، خاصة فى تأمينات الحياة، وهو ما تركز عليه الشركة فى المرحلة القادمة.
تابع أن التوسع فى التغطيات التأمينية الجماعية من أهم الأنشطة التى تعتمد عليها الشركة فى زيادة حجم محفظتها التأمينية.
فى السياق ذاته، أشار“أنس” إلى أن الشركة مستمرة فى الاستثمار فى تدعيم البيئة التكنولوجية بما يتناسب مع تطور نمو المحفظة التأمينية فى السوق المصرى، والتركيز على الوصول إلى مستويات خدمية متميزة للعملاء بشكل سريع ومبسط.
ونوه بأن الشركة تعمل على تطبيق مبادئ الاستدامة من خلال تبنى ممارسات تهدف إلى تقليل التأثير البيئى وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقاً لـ”أنس”، تشمل أبرز الخطوات التى يتم تطبيقها لتحقيق الاستدامة: استخدام تقنيات صديقة للبيئة، تحسين استهلاك الموارد الطبيعية، وتطوير برامج لدعم المجتمعات المحلية. 4 مليارات جنيه أقساط“جى آى جى للتأمين” بنهاية يونيو 2024
تابع أن من أبرز خطوات الشركة فى تطبيق مبادئ الاستدامة، أيضاً، التركيز على تطوير منتجات وخدمات تراعى البيئة وتسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه داخل مقرات الشركة.
وقال“أنس”، إن الشركة تولى أهمية كبيرة لملف الأمن السيبرانى وتأمين البيانات، مضيفاً: ((نعمل على تطبيق أحدث التقنيات والأنظمة لحماية المعلومات والبيانات الخاصة بعملائنا وشركائنا)).
وبحسب“أنس”، تشمل جهود الأمن السيبراني: تعزيز بنية تحتية سيبرانية قوية، وتنفيذ بروتوكولات صارمة لتأمين البيانات والمعلومات الدقيقة، بالإضافة إلى تقديم تدريبات دورية للموظفين حول أساليب الأمن السيبرانى الحديثة.
وذكر أن الشركة تدرس زيادة رأس المال المدفوع بما يلبى توسعاتها فى السوق المصري، ويبلغ حالياً 325 مليون جنيه، واعتبر أن الفروع الحالية كافية من حيث الانتشار الجغرافى المستهدف للشركة، حيث تمتلك حالياً 8 أفرع.
وأكد التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات التى تهدف إلى دعم المجتمع وتعزيز الاستدامة، متابعاً: ((نركز على مجالات مثل تحسين سياسات العمل الخيرى، والتطوع فى خدمة المجتمع، وسياسات الشركات لحماية البيئة، لتقديم مساهمات فعّالة تسهم فى تحسين جودة الحياة للأفراد)).
على جانب آخر، اعتبر قانون التأمين إحدى قنوات التغيير الفعّالة فى السوق المصرى فى المرحلة القادمة، متوقعاً أن يساعد القانون على زيادة نمو الوعى التأمينى وتطوير سوق التأمين المصرى بشكل يسمح له بزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى للاقتصاد المصرى.
وذكر أن ملتقى ((شرم راندفو)) هو واحد من أهم الملتقيات التأمينية فى مصر من حيث فاعليته فى تطوير الصناعة وجذب جميع عناصر التأمين فى ملتقى واحد لمناقشة كل التحديات التى تواجه قطاع التأمين فى مصر.
MENAFN07112024000202011048ID1108860297