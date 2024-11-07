سامح أنس: ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) تركز على فرص النمو فى السوق المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) ـ ذراع مجموعة الخليج للتأمين فى نشاط تأمينات الحياة التكافلية ـ لاقتناص فرص نمو كبيرة فى السوق المصرى.

وقال سامح أنس، العضو المنتدب للشركة، إنَّ خطة ((جى آى جى حياة)) تركز على تطوير منتجات تأمينية تلبى احتياجات العملاء بناءً على دراسات تسويقية وبيعية، مبنية على قياس مستوى رغبة العملاء فى تلك المنتجات.

موضوعاتمشاركة جى أى جى للتأمين ـ مصر فى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين 2024 العضو المنتدب: 14.9 مليار جنيه المحفظة الاستثمارية لـ((متلايف حياة)) فى يونيو الماضى “الأفروآسيوى للتأمين” يخطط لزيادة أعضائه إلى 250 عضواً خلال العام المقبل

أضاف“أنس” لـ((البورصة))، أن خطة الشركة تركز على تطوير منتجات الحياة الفردية المرتبطة بالحماية والادخار، وكذلك التغطيات الجماعية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تأمينات الجماعى الادخارية.

وأوضح العضو المنتدب، أنه رغم التحديات العالمية الحالية التى تواجه المنطقة مثل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة والدولار فى السوق، فإنَّ هناك فرص نمو كبيرة فى السوق المصري، خاصة فى تأمينات الحياة، وهو ما تركز عليه الشركة فى المرحلة القادمة.

تابع أن التوسع فى التغطيات التأمينية الجماعية من أهم الأنشطة التى تعتمد عليها الشركة فى زيادة حجم محفظتها التأمينية.

فى السياق ذاته، أشار“أنس” إلى أن الشركة مستمرة فى الاستثمار فى تدعيم البيئة التكنولوجية بما يتناسب مع تطور نمو المحفظة التأمينية فى السوق المصرى، والتركيز على الوصول إلى مستويات خدمية متميزة للعملاء بشكل سريع ومبسط.

ونوه بأن الشركة تعمل على تطبيق مبادئ الاستدامة من خلال تبنى ممارسات تهدف إلى تقليل التأثير البيئى وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقاً لـ”أنس”، تشمل أبرز الخطوات التى يتم تطبيقها لتحقيق الاستدامة: استخدام تقنيات صديقة للبيئة، تحسين استهلاك الموارد الطبيعية، وتطوير برامج لدعم المجتمعات المحلية.

تابع أن من أبرز خطوات الشركة فى تطبيق مبادئ الاستدامة، أيضاً، التركيز على تطوير منتجات وخدمات تراعى البيئة وتسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه داخل مقرات الشركة.

وقال“أنس”، إن الشركة تولى أهمية كبيرة لملف الأمن السيبرانى وتأمين البيانات، مضيفاً: ((نعمل على تطبيق أحدث التقنيات والأنظمة لحماية المعلومات والبيانات الخاصة بعملائنا وشركائنا)).

وبحسب“أنس”، تشمل جهود الأمن السيبراني: تعزيز بنية تحتية سيبرانية قوية، وتنفيذ بروتوكولات صارمة لتأمين البيانات والمعلومات الدقيقة، بالإضافة إلى تقديم تدريبات دورية للموظفين حول أساليب الأمن السيبرانى الحديثة.

وذكر أن الشركة تدرس زيادة رأس المال المدفوع بما يلبى توسعاتها فى السوق المصري، ويبلغ حالياً 325 مليون جنيه، واعتبر أن الفروع الحالية كافية من حيث الانتشار الجغرافى المستهدف للشركة، حيث تمتلك حالياً 8 أفرع.

وأكد التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات التى تهدف إلى دعم المجتمع وتعزيز الاستدامة، متابعاً: ((نركز على مجالات مثل تحسين سياسات العمل الخيرى، والتطوع فى خدمة المجتمع، وسياسات الشركات لحماية البيئة، لتقديم مساهمات فعّالة تسهم فى تحسين جودة الحياة للأفراد)).

على جانب آخر، اعتبر قانون التأمين إحدى قنوات التغيير الفعّالة فى السوق المصرى فى المرحلة القادمة، متوقعاً أن يساعد القانون على زيادة نمو الوعى التأمينى وتطوير سوق التأمين المصرى بشكل يسمح له بزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى للاقتصاد المصرى.

وذكر أن ملتقى ((شرم راندفو)) هو واحد من أهم الملتقيات التأمينية فى مصر من حيث فاعليته فى تطوير الصناعة وجذب جميع عناصر التأمين فى ملتقى واحد لمناقشة كل التحديات التى تواجه قطاع التأمين فى مصر.