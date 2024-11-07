مشاركة جى أى جى للتأمين ـ مصر فى ملتقى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد شركة جى أى جى للتأمين ـ مصر للمشاركة فى النسخة السادسة من منتدى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين، الذى يُعقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024.
يأتى هذا المنتدى بتنظيم من الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الوزراء، ويعتبر إحدى أبرز الفعاليات فى صناعة التأمين على المستويين المحلى والدولى.
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موضوع هذا العام يحمل عنوان ((رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين))؛ حيث سيركز على أحدث التحديات التى تواجه الصناعة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تؤثر على قطاع التأمين فى مصر.
يأتى هذا العنوان استجابةً للتحولات الكبيرة التى يشهدها العالم؛ حيث تتأثر شركات التأمين بمجموعة واسعة من القضايا المعقدة.
تأتى مشاركة (جى أى جى للتأمين ـ مصر) هذا العام لتعزز مكانتها كشركة رائدة فى السوق وتسهم فى تطوير حلول جديدة تواكب التغيرات فى السوق التأمينى.
والاستفادة من المنتدى كمنصة لتبادل الخبرات مع كبرى شركات التأمين العالمية. ستسهم هذه الفعالية فى تسليط الضوء على الدور المحورى الذى تلعبه الشركة فى توفير حلول تأمينية متكاملة، خاصة فى ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم اليوم.
فى السنوات السابقة، كانت جى أى جى للتأمين ـ مصر حاضرة بقوة فى المنتدى، حيث قدمت رؤيتها حول التحديات التى تواجه قطاع التأمين وشاركت فى نقاشات رئيسية مع خبراء من جميع أنحاء العالم.
وتعتبر جى أى جى للتأمين ـ مصر من الشركات الرائدة فى مجال التأمين فى مصر، وقد أظهرت التزامًا قويًا نحو التحول الرقمى كجزء من استراتيجيتها للتطور والنمو.
وتسعى الشركة إلى تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء من خلال تبنى تقنيات جديدة.
كما تعتمد الشركة على التكنولوجيا لتسهيل المعاملات كتسهيل عمليات الدفع من خلال قنوات دفع إلكترونية على الموقع الإلكترونى للشركة ومن خلال QR Code على إيصال وثيقة التأمين تمكن العملاء من دفع أقساط التأمين بسهولة.
كما تلتزم الشركة بمبادرات المسئولية الاجتماعية من خلال المساهمة فى تحسين المجتمعات المحلية من خلال البرامج التعليمية والمبادرات البيئية، ما يعكس استراتيجيتها الشاملة التى تتضمن التحول الرقمى كجزء من تطوير أنشطتها الاجتماعية.
كما اجتمعت الجمعية غير العادية للشركة ووافقت على دمج شركة AIG ـ مصر فى شركة GIG للتأمين ـ مصر طبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الجدير بالذكر أن شركة AM Best العالمية أعلنت منذ أسبوعين عن رفع التصنيف الائتمانى لشركة GIG للتأمين مصر ليصبح A ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحصلت جى أى جى ـ مصر على جائزة ((أفضل شركة تأمين فى شمال أفريقيا)) عام 2024 مقدمة من مجلة MENA IR، وهذا ما يعكس نجاحها فى تقديم خدمات متميزة فى قطاع التأمين فى مصر.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع جى أى جى ـ مصر الإلكتروني:
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