مشاركة جى أى جى للتأمين ـ مصر فى ملتقى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة جى أى جى للتأمين ـ مصر للمشاركة فى النسخة السادسة من منتدى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين، الذى يُعقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024.

يأتى هذا المنتدى بتنظيم من الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الوزراء، ويعتبر إحدى أبرز الفعاليات فى صناعة التأمين على المستويين المحلى والدولى.

موضوعاتسامح أنس: ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) تركز على فرص النمو فى السوق المصرى العضو المنتدب: 14.9 مليار جنيه المحفظة الاستثمارية لـ((متلايف حياة)) فى يونيو الماضى “الأفروآسيوى للتأمين” يخطط لزيادة أعضائه إلى 250 عضواً خلال العام المقبل

موضوع هذا العام يحمل عنوان ((رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين))؛ حيث سيركز على أحدث التحديات التى تواجه الصناعة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تؤثر على قطاع التأمين فى مصر.

يأتى هذا العنوان استجابةً للتحولات الكبيرة التى يشهدها العالم؛ حيث تتأثر شركات التأمين بمجموعة واسعة من القضايا المعقدة.

تأتى مشاركة (جى أى جى للتأمين ـ مصر) هذا العام لتعزز مكانتها كشركة رائدة فى السوق وتسهم فى تطوير حلول جديدة تواكب التغيرات فى السوق التأمينى.

والاستفادة من المنتدى كمنصة لتبادل الخبرات مع كبرى شركات التأمين العالمية. ستسهم هذه الفعالية فى تسليط الضوء على الدور المحورى الذى تلعبه الشركة فى توفير حلول تأمينية متكاملة، خاصة فى ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم اليوم.

فى السنوات السابقة، كانت جى أى جى للتأمين ـ مصر حاضرة بقوة فى المنتدى، حيث قدمت رؤيتها حول التحديات التى تواجه قطاع التأمين وشاركت فى نقاشات رئيسية مع خبراء من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر جى أى جى للتأمين ـ مصر من الشركات الرائدة فى مجال التأمين فى مصر، وقد أظهرت التزامًا قويًا نحو التحول الرقمى كجزء من استراتيجيتها للتطور والنمو.

وتسعى الشركة إلى تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العملاء من خلال تبنى تقنيات جديدة.

كما تعتمد الشركة على التكنولوجيا لتسهيل المعاملات كتسهيل عمليات الدفع من خلال قنوات دفع إلكترونية على الموقع الإلكترونى للشركة ومن خلال QR Code على إيصال وثيقة التأمين تمكن العملاء من دفع أقساط التأمين بسهولة.

كما تلتزم الشركة بمبادرات المسئولية الاجتماعية من خلال المساهمة فى تحسين المجتمعات المحلية من خلال البرامج التعليمية والمبادرات البيئية، ما يعكس استراتيجيتها الشاملة التى تتضمن التحول الرقمى كجزء من تطوير أنشطتها الاجتماعية.

كما اجتمعت الجمعية غير العادية للشركة ووافقت على دمج شركة AIG ـ مصر فى شركة GIG للتأمين ـ مصر طبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الجدير بالذكر أن شركة AM Best العالمية أعلنت منذ أسبوعين عن رفع التصنيف الائتمانى لشركة GIG للتأمين مصر ليصبح A ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحصلت جى أى جى ـ مصر على جائزة ((أفضل شركة تأمين فى شمال أفريقيا)) عام 2024 مقدمة من مجلة MENA IR، وهذا ما يعكس نجاحها فى تقديم خدمات متميزة فى قطاع التأمين فى مصر.

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