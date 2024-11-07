دونالد ترامب يستغل الانقسام المتزايد بين الحزب الديمقراطي وناخبي المسلمين الأمريكيين

(MENAFN
) يبدو أن دونالد ترامب
قد استغل الانقسام المتزايد بين الحزب الديمقراطي وناخبي المسلمين الأمريكيين، خاصة بعد الصراع في غزة، واستخدم هذا الانقسام لتعزيز موقفه في الانتخابات التي انتهت بإعلان فوزه, وتاريخياً، كانت أنماط تصويت المسلمين الأمريكيين تتأرجح بين الحزبين الرئيسيين، حيث يميل العديد منهم إلى الحزب الديمقراطي في قضايا مثل الحريات السياسية، والتنوع، وتقبل الهجرة, ومع ذلك، يميل المسلمون إلى أن يكونوا محافظين في بعض القضايا الاجتماعية، مثل معارضتهم للزواج من نفس الجنس والإجهاض، وذلك بسبب المعتقدات الدينية، وهي مواقف غالباً ما تتماشى مع مواقف الحزب الجمهوري بشأن القيم الأسرية التقليدية.
كما أظهرت دراسة حديثة أن 65بالمئة من المسلمين كانوا غير راضين عن رئاسة ترامب، بينما أيد 20بالمئة فقط أدائه, في المقابل، حصل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على تأييد 76بالمئة من المجتمع المسلم، بينما كان جورج بوش الابن في أسفل القائمة بحصوله على 15بالمئة فقط من التأييد, لقد لعبت معاداة الإسلام، خصوصاً بين المتطرفين البيض الذين يدعمون الحزب الجمهوري، دوراً كبيراً في دفع العديد من المسلمين إلى دعم الحزب الديمقراطي، رغم أن السياسة الخارجية لهذا الحزب تجاه الشرق الأوسط ودعمه المحدود للقضايا الإسلامية، مثل القضية الفلسطينية، لم تتغير بشكل كبير, ويشير روبرت ماكاو من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى أنه في العقدين الماضيين، أصبح الحزب الجمهوري يُنظر إليه بشكل متزايد كمركز لـ"الإسلاموفوبيا"، بسبب السياسات التي تتسم بالعداء تجاه المسلمين, في المقابل، يوفر الحزب الديمقراطي للمسلمين الأمريكيين نوعاً من الملاذ، رغم المخاوف بشأن سياسته الخارجية تجاه الشرق الأوسط.
ولقد عزز التصعيد الأخير في غزة ودعم إدارة بايدن لإسرائيل خيبة الأمل لدى المسلمين الأمريكيين, بالنسبة للكثيرين، أصبح من الصعب اعتبار الحزب الديمقراطي هو "أقل الأضرار" بعد دعم بايدن لحرب استمرت 13 شهراً في غزة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين وتدمير واسع, أدى هذا الموقف إلى شعور العديد من المسلمين الأمريكيين، بما في ذلك بعض أعضاء الحزب الديمقراطي، بالخيانة، مما أسهم في شعور عميق بالإحباط وخيبة الأمل داخل المجتمع.
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