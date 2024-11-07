الفلسطينيون لا يظهرون تفاؤلًا حيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب وقدرته على الوفاء بوعوده لحل النزاعات الإقليمية

(MENAFN
) لا يُظهر الفلسطينيون تفاؤلًا حيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب
وقدرته على الوفاء بوعوده لحل النزاعات الإقليمية، خاصةً بالنظر إلى ولايته الأولى التي اعتبروها فترة مظلمة للقضية الفلسطينية, بدلاً من ذلك، يواصلون المطالبة بدعم حقوقهم الوطنية في التحرر وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة, ولقد شكلت مواقف ترامب تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ردود الفعل الفلسطينية بعد فوزه في الانتخابات, يرى العديد من الفلسطينيين أن وعوده بإنهاء الحرب في غزة ودعمه لحل "الدولتين" هي مجرد تكتيكات سياسية
تهدف إلى كسب أصوات العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، بدلاً من أن تكون التزامات حقيقية.
كما هناك قلق كبير من أن ترامب قد يُكرر القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها في ولايته الأولى، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ووقف دعم وكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين)، وتخفيض ميزانية السلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن - وهي خطوات تمت تحت ضغوط من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة, وقد زادت هذه المخاوف في ظل التحركات الإسرائيلية الأخيرة لحظر أنشطة الأونروا في القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية, وإذا استمر ترامب في موقفه السابق، فمن المتوقع أن تواصل إسرائيل سياساتها المتشددة دون مقاومة, ويُعتبر فشل ترامب في التراجع عن هذه القرارات اختبارًا لقدرة الولايات المتحدة على التأثير في سلوك إسرائيل, وفي حال لم يتخذ ترامب مواقف مغايرة، سيجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف نتائج الانتخابات الأمريكية بأنها تعزيز للتحالف الثنائي، في البيت الأبيض داعمًا قويًا لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
ومن جانبه، عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تطلعه للتعاون مع ترامب من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة، مؤكدًا التزام الشعب الفلسطيني بالبحث عن الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة وفقًا للقانون الدولي, وأعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب ستدعم الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني, وفي المقابل، دعت حركة حماس إلى إنهاء الدعم الأعمى للاحتلال الصهيوني، وطالبت الإدارة الجديدة باتخاذ خطوات حقيقية لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ووقف الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وأكدت حماس أن موقفها من الإدارة الأمريكية القادمة يعتمد على مواقفها العملية تجاه القضية الفلسطينية.
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