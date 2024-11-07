الرئيس جو بايدن يشيد بنائبته كامالا هاريس لنزاهتها وشجاعتها

(MENAFN
) بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب، أشاد الرئيس جو بايدن بنائبته كامالا هاريس لنزاهتها وشجاعتها, في بيان بعد خطاب هاريس الذي أعلنت فيه قبول الهزيمة، قال بايدن: "ما شاهده الأمريكيون اليوم هو كامالا هاريس، الشخص الذي أعرفه وأحترمه بعمق, لقد كانت شريكة رائعة — صادقة، شجاعة، ومليئة بالشخصية".
في حين أول تصريحات لها بعد الهزيمة، اعترفت هاريس بأنها لم تحقق "حلم الرئاسة"، قائلة: "النتيجة لم تكن كما كنا نأمل, " وأثناء حديثها إلى مؤيديها يوم الخميس، عبرت عن تفهمها للإحباط الجماعي، لكنها أكدت على التفاؤل، قائلة: "أعلم أن الكثيرين يشعرون أننا ندخل فترة صعبة، لكني آمل ألا يكون ذلك صحيحًا, على الرغم من أن النتيجة لم تكن كما أردنا، إلا أن وعد أمريكا لا يزال مشرقًا, شكراً لكم على الثقة التي منحتموني إياها".
وفي غضون ذلك، تواصل بايدن مع دونالد ترامب لترتيب لقاء في البيت الأبيض لبدء عملية انتقال السلطة، مما يشير إلى بداية تحوّل السلطة مع استعداد الإدارة الجمهورية الجديدة لتولي منصبها.
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