الضوء يسلط على 41 وعدًا قدمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليتم تنفيذها في أول يوم له في منصبه

(MENAFN
) في تحليل نشرته *واشنطن بوست*، تم تسليط الضوء على 41 وعدًا قدمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب
ليتم تنفيذها في أول يوم له في منصبه إذا فاز بولاية ثانية, وقد كانت هذه التعهدات جزءًا أساسيًا من حملته الانتخابية، حيث ذكرها ترامب أكثر من 200 مرة في خطاباته منذ انطلاق حملته في 15 نوفمبر 2022 وحتى 10 سبتمبر 2024.
وعلى الرغم من تعهده في وقت لاحق بعدم إساءة استخدام السلطة الرئاسية إذا أعيد انتخابه، فقد صرح ترامب بطريقة فكاهية أنه لن يكون ديكتاتورًا "إلا في اليوم الأول", من بين أبرز الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، وفقًا لتقرير *واشنطن بوست*، هو إقالة المحقق الخاص جاك سميث، الذي يشرف على تحقيقين فيدراليين هامين ضد ترامب, يتعلق أحد التحقيقات بالاحتفاظ غير القانوني بالوثائق السرية، بينما يتناول الآخر محاولات ترامب للضغط على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020, وأكد ترامب في مقابلة له في أكتوبر الماضي أن إقالة سميث ستكون من أولى خطواته، قائلاً إنه سيفعل ذلك "في ثانيتين".
في حين وعد آخر بارز أعلنه ترامب في تجمع انتخابي في نيويورك في أكتوبر الماضي هو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصفهم بـ"المجرمين", وتعهد ترامب "بإنقاذ كل مدينة وبلدة" من المهاجرين غير الشرعيين، واصفًا إياهم بـ"الشريرين" و"المجرمين الدمويين"، مؤكدًا أنهم سيُسجنون ثم يتم ترحيلهم بسرعة, ومع وجود نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، تبقى طريقة تنفيذ ترامب لهذا الوعد والعقبات القانونية التي قد يواجهها غير واضحة.
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