صاروخ أُطلق من جنوب لبنان يستهدف مستوطنة كفار مساريك في الجليل الغربي بإسرائيل

(MENAFN
) في مساء يوم الأربعاء الموافق 6نوفمبر، استهدف صاروخ أُطلق من جنوب لبنان مستوطنة كفار مساريك في الجليل الغربي بإسرائيل، مما أسفر عن مقتل شاب في الثامنة عشرة من عمره, وكان الضحية، الذي كان يعمل في الحقول وقت الهجوم، قد قُتل بشظايا الصاروخ بعد أن اختبأ أثناء الإنذار الوارد, ورغم اتباعه إجراءات السلامة، تعرض للإصابة المميتة, وأكد موشيه دافيدوفيتش، رئيس مجلس "ماتي أشير" الإقليمي، هوية الضحية، وأوضح أنه لم يتم اعتراض أي صواريخ
في المنطقة خلال الهجوم.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، وقع حادث منفصل عندما أصابت شظايا صاروخية طائرة إسرائيلية من طراز "سيسنا 172" خلال قصف
صاروخي من حزب الله, كانت الطائرة، التي تحلق فوق شمال إسرائيل، قد تعرضت لأضرار في هيكلها وجناحها نتيجة شظايا صاروخ معترض, على الرغم من ذلك، تمكنت الطائرة من الهبوط بأمان، ولم تُسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.
كما كانت الهجمات الصاروخية جزءًا من تصعيد أكبر في المنطقة، حيث بدأ حزب الله صباح الأربعاء بإطلاق 25 صاروخًا على شمال إسرائيل، تلتها أكثر من 150 صاروخًا على مدار اليوم, وعلى الرغم من أن بعض الصواريخ تم اعتراضها، إلا أن العديد منها سقط في مناطق مفتوحة مما أدى إلى أضرار محدودة, وأحد الصواريخ سقط في موقف سيارات بمطار "ديفيد بن غوريون" في تل أبيب، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات, وقد زادت هذه العنفات من حدة التوترات في المنطقة، حيث يهدد حزب الله بمزيد من الهجمات، بينما تعهدت إسرائيل بالرد بقوة, وتستمر الدعوات الدولية للتهدئة وسط استمرار الوضع المتقلب.
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