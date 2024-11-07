رياح مثير للأتربة تهب على الأردن الخميس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تشير آخر مخرجات الخرائط الجوية في "طقس العرب"، إلى استمرار تأثر المملكة بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر نهار اليوم الخميس.
وقال المتنبئون الجويون، أن أحدث البيانات الجوية تشير إلى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية نهار الغد تترافق مع هبات قوية قد تتجاوز حاجز 70 كم/ساعة في المناطق الشفا غورية، تكون هذه الرياح مثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية وتعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية على تلك الطرقات، كما يتوقع تزايد نسب الغبار في الأجواء في مختلف مناطق المملكة.
و تشير ذات مخرجات الخرائط، أن الأجواء ستبقى غير مستقرة بوجهٍ عام، مع تكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة مع احتمالية هطول زخات رعدية من الأمطار في شرق المملكة خلال ساعات فجر وصباح يوم الخميس.
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