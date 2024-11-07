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رياح مثير للأتربة تهب على الأردن الخميس

11/7/2024 2:21:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تشير آخر مخرجات الخرائط الجوية في "طقس العرب"، إلى استمرار تأثر المملكة بامتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر نهار اليوم الخميس.

وقال المتنبئون الجويون، أن أحدث البيانات الجوية تشير إلى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية نهار الغد تترافق مع هبات قوية قد تتجاوز حاجز 70 كم/ساعة في المناطق الشفا غورية، تكون هذه الرياح مثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية وتعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية على تلك الطرقات، كما يتوقع تزايد نسب الغبار في الأجواء في مختلف مناطق المملكة.

و تشير ذات مخرجات الخرائط، أن الأجواء ستبقى غير مستقرة بوجهٍ عام، مع تكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة مع احتمالية هطول زخات رعدية من الأمطار في شرق المملكة خلال ساعات فجر وصباح يوم الخميس.

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