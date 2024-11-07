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بالخطأ..تضع غراء الأظافر في عينها

11/7/2024 2:12:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت ناشطة أمريكية على تيك توك إلى المستشفى بعدما وضعت بالخطأ غراء الأظافر في عينها بدل قطرة عين مضاد حيوي.

نشرت بريان شيبلي تفاصيل قصتها في فيديو عبر
تيك توك، للتوعية بخطورة استخدام قطرات العين قبل التأكد من
العبوة، خاصة أن شكلها قريب من شكل عبوة غراء الأظافر. وشدّدت على أهمية الفصل بين الأدوية ومستلزمات التجميل عند وضعها على الطاولة.

وفي بعض اللقطات، ظهرت في المستشفى حيث كانت إحدى عينيها مغلقة بالصمغ ويخرج منها أنبوب. وسرعان ما حصد المقطع تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

في تصريح نقلته "بيبول"،قالت شيبلي المقيمة في فلوريدا، إنها ضبطت المنبه للاستيقاظ ليلاً لوضع القطرة في موعدها تنفيذاً لتعليمات الطبيب. لكن بسبب العتمة لم تنتبه إلى الفرق بين العبوتين.

للوهلة الأولى، شعرت أن العبوة سميكة جداً لكنها لم تعر الموضوع اهتماماً، لأنها المرة الأولى التي تستخدم فيها قطرة عين لعلاج عدوى بكتيرية. وعندما لامست القطرة عينها، صرخت بقوة ما أيقظ ابنها المراهق في الغرفة المجاورة، فاتصل بالإسعاف فوراً.

وفي الأثناء، لجأ ابنها إلى إنترنت لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموقف الطارئ، حيث أظهرت أبحاثه السريعة ضرورة غسل العين بالماء في انتظار الوصول إلى المستشفى، ما سمح بتحرير العين من الالتصاق، حيث أكد الأطباء أن إنقاذ عينها كان بفضل خطوة غسلها بالماء فوراً.

وخدر الأطباء عين شيبلي وبدأوا البحث عن تمزقات أو إصابات، ثم استخدموا عود قطني لإخراج بقايا الغراء المتصلبة، في عملية استغرقت حوالى 45 دقيقة.

ورغم أن الحادثة تبدو غريبة، لكن طبيبها
قال:"هذا يحدث أكثر مما كانت تعتقد". وصدمت بالعدد الكبير من المعلقين الذين كشفوا تعرضهم لحوادث مشابهة.

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