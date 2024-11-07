بالخطأ..تضع غراء الأظافر في عينها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت ناشطة أمريكية على تيك توك إلى المستشفى بعدما وضعت بالخطأ غراء الأظافر في عينها بدل قطرة عين مضاد حيوي.
نشرت بريان شيبلي تفاصيل قصتها في فيديو عبر
تيك توك، للتوعية بخطورة استخدام قطرات العين قبل التأكد من
العبوة، خاصة أن شكلها قريب من شكل عبوة غراء الأظافر. وشدّدت على أهمية الفصل بين الأدوية ومستلزمات التجميل عند وضعها على الطاولة.
وفي بعض اللقطات، ظهرت في المستشفى حيث كانت إحدى عينيها مغلقة بالصمغ ويخرج منها أنبوب. وسرعان ما حصد المقطع تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.
في تصريح نقلته "بيبول"،قالت شيبلي المقيمة في فلوريدا، إنها ضبطت المنبه للاستيقاظ ليلاً لوضع القطرة في موعدها تنفيذاً لتعليمات الطبيب. لكن بسبب العتمة لم تنتبه إلى الفرق بين العبوتين.
للوهلة الأولى، شعرت أن العبوة سميكة جداً لكنها لم تعر الموضوع اهتماماً، لأنها المرة الأولى التي تستخدم فيها قطرة عين لعلاج عدوى بكتيرية. وعندما لامست القطرة عينها، صرخت بقوة ما أيقظ ابنها المراهق في الغرفة المجاورة، فاتصل بالإسعاف فوراً.
وفي الأثناء، لجأ ابنها إلى إنترنت لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموقف الطارئ، حيث أظهرت أبحاثه السريعة ضرورة غسل العين بالماء في انتظار الوصول إلى المستشفى، ما سمح بتحرير العين من الالتصاق، حيث أكد الأطباء أن إنقاذ عينها كان بفضل خطوة غسلها بالماء فوراً.
وخدر الأطباء عين شيبلي وبدأوا البحث عن تمزقات أو إصابات، ثم استخدموا عود قطني لإخراج بقايا الغراء المتصلبة، في عملية استغرقت حوالى 45 دقيقة.
ورغم أن الحادثة تبدو غريبة، لكن طبيبها
قال:"هذا يحدث أكثر مما كانت تعتقد". وصدمت بالعدد الكبير من المعلقين الذين كشفوا تعرضهم لحوادث مشابهة.
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