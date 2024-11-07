(MENAFN
- Sherpa Communications) آوتسايزد تطلق خدمة “Perks” لتمكين المواهب المستقلة من تحقيق أقصى فائدة من خبراتها
توفر “Perks” الأدوات والموارد المناسبة للمهنيين المستقلين لتبسيط مهامهم اليومية وتعزيز مهاراتهم، مما يسمح لهم بالتركيز على الارتقاء بخدماتهم وتقديم أفضل ما لديهم خلال رحلتهم المهنية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 نوفمبر 2024 – غالباً ما تواجه المواهب المستقلة تحديات في العثور على الأدوات والموارد المناسبة لإدارة متطلبات العمل اليومية بكفاءة. صرّح 100 من أفضل المهنيين المستقلين المسجلين على منصة آوتسايزد أنهم يقضون ساعات عديدة في البحث عن الأدوات المناسبة واختبارها لدعم أدوارهم في المشاريع المناطة بهم، مما يؤدي إلى تعطيل سلاسة العمل وفقدان الإنتاجية.
لمعالجة هذه الفجوة، أطلقت آوتسايزد (Outsized)، المنصة الرائدة لتمكين المواهب المرنة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأستراليا، ميزة “Perks” الجديدة الشاملة والتي تم تصميمها لتعزيز سلاسة عمل المواهب المرنة.
وفقاً لتقارير برايس هاوس كوبرز، يرى 61% من المهنيين في الشرق الأوسط أنهم بحاجة إلى أدوات جديدة وإلى تعلم تقنيات متطورة للنجاح في أدوارهم، خاصة وأنَّ تعذّر الوصول إلى الموارد عالية الجودة التي تم تصفيتها واختيارها بعناية يترك العديد من المهنيين المستقلين مع مجموعة هائلة من الخيارات المحيّرة وأمام أدوات لا تلبي احتياجاتهم بالكامل. تقدّم ميزة “Perks” حلاً شاملاً لهذه المشكلة من خلال توفير مجموعة منسّقة تضم أفضل الأدوات والموارد والنماذج والأدلة والخدمات في فئتها والتي تم التأكد منها وفحصها بدقة لضمان استيفائها لأعلى المعايير في جميع القطاعات.
تتمتع المواهب المرنة القائمة على المشاريع بعقلية ريادية وبقدرتها على إدارة جوانب متعددة من أعمالهم في وقت واحد، بالإضافة إلى سرعة التكيف مع متطلبات العملاء. تقدم “Perks” أفضل الموارد والتوصيات في فئتها لتعزيز النمو، الارتقاء بالمهارات، التعريف بأفضل منهجيات إدارة الشؤون المالية، واستكشاف حلول الإدارة والفرص الممكنة لتحقيق أكبر تأثير. من خلال توفير مجموعة منسقة من أفضل الأدوات ضمن إطار ميزانية المهنيين المستقلين، تم تصميم “Perks” للمساهمة بتبسيط أعمال المهنيين المستقلين ومساعدتهم على إدارة شؤونهم المالية ومواصلة الارتقاء بمهاراتهم للتمكّن من البقاء قادرين على المنافسة في مجالاتهم المختلفة وردّ الجميل لمجتمع المهنيين المستقلين أثناء فترات توقف المشروع. تضمن المنصة إمكانية الوصول إلى مركز موارد موثوق يتم تحديثه باستمرار لمساعدة المهنيين المستقلين على تحقيق النجاح.
وبهذه المنابة، صرّح آزيم زينول بهاي، الشريك المؤسس ومدير المنتجات في آوتسايزد، قائلاً: "منذ البداية ورؤيتنا في آوتسايزد تتمحور حول خدمة مجتمع المواهب المرنة وعملائنا على أفضل وجه. ومع النجاح والنمو الذي حققه مشهد نماذج القوى العاملة المرنة، تزايد الطلب على الأدوات والموارد الموثوقة التي تتمتع بأعلى معايير الجودة لدعم استقلالية هذا المجتمع وازدهاره."
وأضاف: "جاءت فكرة “Perks” من ردود الفعل المباشرة من مجتمع المهنيين المستقلين على منصتنا، حيث أعربت المواهب المرنة عن حاجتها إلى وضع أدوات فعالة في متناول أيديهم دون متاعب البحث والتجربة والخطأ. للتصدي لذلك، أجرينا بحثاً شاملاً لتحديد أفضل الموارد المتاحة وقمنا بتنسيقها تحت خدمة “Perks”، منظومة الخدمات الشاملة لتقديم كافة الأدوات التي يحتاجها المهنيون المستقلون لتحقيق النجاح على منصة واحدة. يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو دعم المهنيين المستقلين لتحقيق تجربة مهنية أكثر سلاسة وكفاءة ومجزية أكثر في نهاية المطاف."
يمكن لجميع المواهب المرنة، بغض النظر عما إذا كانت مسجلة على منصة آوتسايزد، الوصول إلى توصيات “Perks” والاستفادة منها. تواصل المنصة التكيف لتلبية احتياجاتهم المتطورة بناءً على اتجاهات السوق، مما يضمن حصولهم على الأدوات العملية القابلة للتنفيذ لتحقيق النجاح والتفوق في رحلتهم المهنية.
تمكّن “Perks” المهنيين المستقلين من الوصول إلى مجموعة من الموارد لدعم رحلتهم المهنية، بما في ذلك:
• الاستفادة من برامج التعلم لتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية منسقة تتراوح من إنشاء صفحة متميزة على لينكد إن إلى تطوير استراتيجيات فعالة للترويج للمهارات الشخصية.
• تسخير أدوات الإدارة المالية لإدارة الميزانيات، تتبع النفقات، التخطيط للضرائب، تحسين الدخل، والوصول إلى أفضل خيارات التأمين.
• استخدام حلول الإدارة لتبسيط المهام اليومية مثل كتابة السيرة الذاتية، إصدار الفواتير، اكتساب العملاء، إدارة الوقت وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.
• الانخراط في فرص التطوع للمشاركة في المبادرات والأعمال التي تتميز بتأثير هادف من خلال تقديم خدمات استشارية والدعم التشغيلي للارتقاء بعمليات الشركات غير الربحية.
• بالإضافة إلى ذلك، تتضمن “Perks” نماذج جاهزة للاستخدام وتوصيات حصرية للشركاء ومجموعة مختارة من التطبيقات لدعم كل جانب من جوانب العمل المستقل.
تقدم “Perks” المرونة التي يحتاج إليها المهنيون المستقلون للبقاء قادرين على المنافسة والتركيز على تقديم القيمة لعملائهم. تؤكد هذه الميزة الجديدة التزام آوتسايزد المستمر بدعم المهارات المرنة بما يتجاوز تقديم فرص المشاركة في المشاريع عالية الجودة لتحقيق النجاح بشكل شامل في مسيرتهم المهنية. تواصل آوتسايزد ترسيخ مكانتها كعنصر محوري لتغيير منظومة العمل المؤقت، وتمكين المحترفين من تنمية حياتهم المهنية، إحداث أقصى فائدة، والعمل بذكاء وليس بجهد أكبر.
لاستكشاف جميع الأدوات والموارد المتاحة عبر ميزة “Perks”، الرجاء الضغط على الرابط: outsized.com/perks
-انتهى-
MENAFN07112024004265013835ID1108859807