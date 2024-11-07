(MENAFN
- Sherpa Communications)
فتح باب التسجيل لموسم 2024/25 من منافسة الرياضات الإلكترونية الجامعية:تجارب جديدة لطلاب الجامعات السعودية
❖ انضمت منصة “ExitLag” المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منافسة الرياضات الإلكترونية كراع جديد للارتقاء بمنظومة الألعاب الإلكترونية.
❖ في عام 2027، سيتواجد أكثر من 2.8 مليون من محبي ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية، معظمهم من الجيل زد.
6 نوفمبر 2024 – مع اقتراب موعد انطلاق موسم 2024/25 من منافسات الرياضات الإلكترونية بين مختلف الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، سيتمكن طلاب الجامعات من جميع أنحاء الدولة من المشاركة في بطولة الرياضات الإلكترونية الجامعية، حيث تنتظرهم بطولات وتجارب تعليمية جديدة والكثير من المستجدات والأنشطة الملهمة.
تم فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى، ويمكن الآن للطلبة الراغبين بالمشاركة وإبراز مهاراتهم التنافسية التسجيل في لعبتي هذا الموسم - فالورانت ودوري الأساطير - بدءً من الأسبوع الأول من نوفمبر حتى منتصف نوفمبر.
علاوة على ذلك، انضمت “ExitLag”، أول منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي توفر مسارات مختلفة لإرسال البيانات بهدف تحسين تجربة اللعب ككل، إلى منافسة الرياضات الإلكترونية الجامعية بصفتها الراعي الرسمي جديد لموسم 2024/25 من المنافسة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مما يعززحضورها الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبهذه المناسبة، صرّح ماريو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة مينا تك للترفيه، الهيئة المنظمة لمنافسات الرياضات الإلكترونية الجامعية، قائلاً: "نحن في غاية الحماس لانطلاق الموسم الجديد من الرياضات الإلكترونية الجامعية. بعد النجاح الهائل الذي حققته المواسم الثلاثة السابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسّخت المنافسة مكانتها كبرنامج قوي للرياضات الإلكترونية في المنطقة يمزج بين ألعاب الفيديو والتعليم والترفيه. يأتي انضمام منصة “ExitLag” الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كخطوة كبيرة لدفع لمنظومة الرياضات الإلكترونية الجامعية إلى الأمام والارتقاء بتجربة الألعاب للطلاب هذا الموسم."
من الآن فصاعداً، ستتواجد “ExitLag” في جميع المنافسات والأنشطة، سواء في الأحداث الفعلية أو الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لمنصة “ExitLag” حضور ملموس في منشورات الرياضات الإلكترونية الجامعية سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو على مواقعها الإلكترونية.
منصة رائدة طوّرها اللاعبون من أجل اللاعبين
تسخّر “ExitLag” تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات توجيه البيانات من خلال تكوين صورة فورية لمسارات متعددة وإرسال البيانات عبر المسار الأمثل. في حال عدم استقرار أحد المسارات، تبدأ المسارات الأخرى بالعمل فوراً لضمان استمرارية اللعب دون أن يواجه اللاعبون أي انقطاع.
تتمتع “ExitLag” بشبكة عالمية من الخوادم المنتشرة في جميع القارات والتي تعمل على تحسين الاتصالات من أي مكان إلى أي مكان حتى لا يتوقف اللعب بسبب أي خلل أو سوء الاتصالات سيئ ويتم ضمان اللعب النزيه من أي مكان في العالم.
شغف جيل الشباب بالألعاب الإلكترونية
يتمتع طلاب الجامعات من الجيل زد باهتمام كبير بالألعاب الإلكترونية، والتي تُعَد واحدة من أسرع أشكال الترفيه نموّاً على مستوى العالم. وفقاً لمجموعة من الأبحاث المختلفة، يمثل الشباب حوالي ثلث سكان العالم، ولا يمكن إنكار تأثيرهم الكبير على قطاع الرياضات الإلكترونية. في عام 2025، من المقدر أن يمارس أكثر من 3 مليارات شخص الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
وفقاً لبيانات ستاتيستا، البوابة الإحصائية الدولية الرائدة على شبكة الإنترنت، سيتجاوز عدد محبي ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية 2.8 بحلول عام 2027. كما يشير المصدر إلى أن الإيرادات السنوية لسوق الألعاب الإلكترونية السعودي ستبلغ 998 مليون يورو في عام 2024، ويتوقع أن ينمو حجمه إلى أكثر من 1.2 مليار يورو بحلول عام 2027.
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