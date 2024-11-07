مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (سياك) يوقّع مذكرة تفاهم مع "أبوظبي العالمي (ADGM)"

(MENAFN
- Edelman) يسر مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (سياك) أن يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع "أبوظبي العالمي (ADGM)"، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (سياك) ومركز تحكيم أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2021.
وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، سيتعاون مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (سياك) مع أبوظبي العالمي (ADGM) لتعزيز إجراءات التحكيم الدولي كخيار مفضل لفضّ النزاعات الدولية. كما سيبحث الطرفان إمكانية تأسيس حضور لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي (سياك) في أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب العديد من مبادرات التعاون، بما في ذلك التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وورش العمل حول قضايا التحكيم الدولي في أبوظبي وسنغافورة، والآليات المرتقبة لتقديم أسعار خاصة لجلسات التحكيم التي تعقد في أبوظبي، وتلك التي تعقد في سنغافورة.
تم توقيع مذكرة التفاهم في 28 أكتوبر 2024 على هامش الجلسة الخامسة عشرة لملتقى أبوظبي– سنغافورة المشترك، من قبل السيدة جلوريا ليم، الرئيس التنفيذي لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي (سياك)، والسيدة ليندا فيتز آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM).
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