معهد BIBF يختتم شهر التوعية بالأمن السيبراني بسلسلة من المبادرات التوعوية

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة، 5 نوفمبر 2024: بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) سلسلة من المبادرات في أكتوبر منها الندوات التقنية وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات، ورفع مستوى وعي المجتمع البحريني حول أهمية حماية المعلومات الرقمية مع استمرار تطور مشهد التهديدات السيبرانية.
وأطلق المعهد مجموعة شاملة من الدورات التدريبية المتخصصة لتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للتخصص في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تنظيم ثلاث ندوات تقنية استقطبت مشاركات واسعة.
وركزت الندوة الأولى على مخاطر الأمن السيبراني الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والفرص المتاحة للدفاع الفعال. وهدفت الندوة التي تم تنظيمها بدعم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتعزيز الوعي بين المؤسسات بشأن الحماية من التهديدات السيبرانية.
في حين تناولت الندوة الثانية، التي أدارها السيد علي بابراي، استراتيجيات الأمن السيبراني مع التركيز على الدفاع بالذكاء الاصطناعي ومعيار الدفاع لسلاسل التوريد العالمية.
واستهدفت الدورة التي تم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات، فرع مملكة البحرين (ISACA) متخصصي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني من قطاعات مختلفة.
كما تضمنت الندوة الثالثة حلقة نقاشية حول أهم المسارات الوظيفية في مجال الأمن السيبراني، والتي استهدفت طلاب الجامعات والمهنيين الذين يرغبون بالتخصص في هذا المجال. وأدار الجلسة السيد أمين التاجر، الرئيس التنفيذي لشركة انفينيت وير، وشارك فيها خبراء في الصناعة مثل السيد أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة أدفنتاري ؛ والسيد علي الماجد، رئيس أمن المعلومات للمجموعة في بنك البحرين الوطني ؛ والرائد محمد العبد الله، رئيس شعبة الجرائم المالية في وزارة الداخلية. .
أكدت السيدة مريم ماجد، رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع في معهد BIBF، حرص المعهد على تنظيم مبادرات كهذه خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، نظرًا لأهمية خلق ثقافة الوعي لحماية الأفراد والمجتمع من التهديدات السيبرانية. وأضافت بأنه من خلال تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات المتخصصة، يسعى المعهد إلى خلق بيئة رقمية أكثر أماناً للجميع.
جدير بالذكر أن شهر أكتوبر من كل عام يُعد شهر التوعية بالأمن السيبراني، وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المعهد لدعم المبادرات الوطنية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع.
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