نيسان من العربية للسيارات تنضم لعشاق رياضة السيارات في فعالية "ريد بُل كار بارك درفت" ضمن مهرجان "أوتو مادنس"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات – نوفمبر 05 ، 2024: ساهمت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، في تعزيز تجربة عشاق رياضة السيارات من خلال حضورها المميز في فعالية "ريد بُل كار بارك درفت" ضمن مهرجان "أوتو مادنس"، الذي أقيم في حلبة دبي أوتودروم في موتور سيتي يومي 2 و3 نوفمبر.
احتفى هذا الحدث بثقافة السيارات النابضة بالحياة في الإمارات، حيث تم عرض سيارة نيسان Z بروتو، السيارة الرياضية الأمثل للعصر الحديث تحت شعار "تحدَّ المألوف". وباعتبارها الراعي الرسمي للسيارات، جذبت نيسان آلاف المعجبين، وجمعت بين نخبة من محترفي الدرفت ومجتمع عشاق السيارات في المنطقة.
وتألقت نيسان Z بروتو خلال الفعالية، حيث نالت إعجاب الحضور بتصميمها الجذاب ومزاياها المتقدمة في الأداء. وعرضت السيارة في موقع بارز، مما أتاح للحضور فرصة استكشافها عن قرب، ما يعكس التزام نيسان بتقديم سيارات قوية ومتطورة تجسد جوهر الأداء العالي الذي تتميز به العلامة.
وعلى مدار يومين، استقطب الحدث مالكي سيارات نيسان Z وعشاق السيارات وأعضاء الأندية الرياضية من مختلف أنحاء الدولة. وشكّل مهرجان "أوتو مادنس" منصة مثالية للتفاعل والتواصل، واحتفاءً بالشغف المشترك بعالم السيارات وأحدث ابتكارات نيسان، كما ساهمت مشاركة العربية للسيارات في تعزيز ارتباطها بالمجتمع المحلي.
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