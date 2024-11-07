دبي باركس™ آند ريزورتس تكشف عن خصومات حصرية 20% وشهر إضافي فقط على باقاتها السنوية

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر 2024: أعلنت دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، عن طرحها خصومات حصرية تزامناً مع دخول أشهر الشتاء التي تزدهر فيها الأنشطة والفعاليات الخارجية.
وسيكون عشاق المغامرات والأفعوانيات والحماس على موعد مع أوقاتٍ وتجارب استثنائية وممتعة في دبي باركس™ آند ريزورتس حتى 10 نوفمبر 2024، حيث يمكنهم الاستفادة من الخصم الحصري الكبير البالغ 20% للدخول إلى متنزه واحد أو متنزهين أو متنزهات متعددة للباقتين الذهبية والبلاتينية، بأسعار تبدأ من 476 درهم، لتتيح الوجهة لروّادها فرصة الاستمتاع بأوقات لا متناهية من المرح والترفيه. ولمزيد من المتعة، سيحصل حاملو تذاكر الدخول السنوية على شهر إضافي للاستمتاع بما تقدمه الوجهة لـ 13 شهراً بسعر 12 شهراً، ما يوفر للضيوف المزيد من الأوقات المميزة التي سيقضونها في قلب هذه الوجهة الاستثنائية وحضور العديد من الفعاليات الخاصة والأنشطة الفريدة من نوعها.
وتوفر الوجهة لضيوفها تشكيلةً متنوعة من خيارات الترفيه والتجارب العائلية المرحة أو روعة أجواء هوليوود والمغامرات وLEGO، حيث تتيح تذكرة الدخول السنوية لحامليها تجربة أكثر من 130 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية والعروض المميزة التي تتضمن إمكانية تخصيص التذكرة لدخول متنزه واحد أو متنزهين أو متنزهات متعددة لاستكشاف متنزهات موشنجيت™ دبي وحديقة ليجو لاند الترفيهية دبي وحديقة ليجو لاند دبي المائية وريال مدريد ورلد وريفرلاند™ دبي.
بعض المزايا الحصرية المشمولة في العرض:
• خصومات حصرية على المأكولات والمنتجات المتنوعة وخدمة صف السيارات.
• ببطاقة المرور السريع التي تمكن الضيوف من تخطي صفوف الانتظار الطويلة في الألعاب الأكثر إقبالاً.
• أولوية الدخول للفعاليات الموسمية والأنشطة الخاصة والعروض التي تحتضنها المدينة الترفيهية.
• امتيازات إضافية تتضمن إمكانية الدخول إلى العديد من وجهات دبي الترفيهية الأخرى.
وتعد تذاكر الدخول السنوية المميزة إلى وجهات دبي باركس™ آند ريزورتس الخيار الأمثل للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجارب حصرية في أبرز وجهات دبي الترفيهية، إلى جانب أنها تعد فرصةً لتقديم هدية مناسبة للأصدقاء والعائلة للاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة من نوعها طوال العام، ليمزج هذا العرض الحصري بين التجارب الترفيهية اللا متناهية والتوفير والذكريات الخالدة.
سارعوا بالاستفادة من مزايا هذا العرض الحصري على تذاكر الدخول السنوية حتى 10 نوفمبر عبر الموقع الالكتروني أو عند بوابات الوجهة، أو من خلال الاتصال بالرقم 800-AMAZING.
MENAFN07112024007218016774ID1108859779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.