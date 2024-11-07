(MENAFN
- Edelman Smithfield) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة– 5 نوفمبر 2024– أعلنت Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمزV)، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم وبالشراكة مع "ببلش هير" عن فوز ريم مدكور، مؤسسة "دردشة"، ببرنامج منحة مبادرة "هي التالية" في قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى اختيار الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مؤتمر الناشرين في الشارقة.
وتم اختيار الشركة الصغيرة المملوكة لرائدة الأعمال ريم دكور من بين مجموعة تضم أكثر من 50 مشاركة من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وحصلت الفائزة على منحة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أشهر من "ببلش هير"، فضلاً عن ترخيص لمدة عام واحد من مدينة الشارقة للنشر. وتم اختيار الفائزة من بين مجموعة متميزة من رائدات الأعمال المتخصصات في قطاع النشر الإماراتي.
واعتمدت لجنة التحكيم في تقييم المشاركات على المعايير التالية: مسار تقدّم المشاركة في رحلة ريادة الأعمال؛ قوة مؤشرات وأداء الأعمال؛ الحضور الرقمي؛ والقدرة على حل المشكلات بثقة. وشارك في لجنة التحكيم كل من: سليمة جوتيفا، نائب الرئيس ومدير عام Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في "هيئة الشارقة للكتاب"، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وزهرة قريشي من "ببلش هير".
وقالت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة "ببلش هير": "يشكّل دعم الشركات التي تقودها النساء في مجال النشر جزءاً حيوياً من برنامج "هي التالية" الذي يسلّط الضوء على قوة وإبداع رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكينهن من إبراز وجهات نظر جديدة في مجال النشر. أنا سعيدة بهذه الشراكة، التي توفر للنساء الموهوبات التقدير والموارد اللازمة للنمو والازدهار، والمساهمة في مستقبل نابض بالحياة ومتنوع لصناعتنا".
ووفقاً لدراسة "مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء في دولة الإمارات" التي نفذتها Visa، تعتمد الشركات المملوكة من النساء على التمويل الشخصي (57%) وعلى العائلة والأصدقاء (43%) لتأسيس أعمالها، ما يؤكد أهمية البرامج التحفيزية مثل "هي التالية" في توفير الدعم المالي والموارد الأساسية اللازمة لمساعدة الشركات المملوكة من قبل النساء على النمو والنجاح.
من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة Visa ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: "لدينا قناعة راسخة في Visa بأهمية دور المرأة في قيادة الابتكار وإحداث التحول الإيجابي في مختلف القطاعات. وقد شهد برنامج "هي التالية" في قطاع النشر لهذا العام مشاركة متميزة من المواهب النسائية في دولة الإمارات إلى جانب المستوى الرائع من الريادة وروح المبادرة. ويسعدنا أن نساهم في دعم رائدات الأعمال الموهوبات وتمكينهن من تحقيق المزيد من النجاح والتميز، ونتطلع بكثير من التفاؤل والحماس لرؤية التأثير الاستثنائي الذي سيتمكنّ من إحداثه".
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