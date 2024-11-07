الرياض والمنطقة الشرقية تقودان توسع السوق العقاري السعودي

(MENAFN
- P&S Intelligence) وفقًا لأحدث دراسة لأبحاث السوق نشرتها شركة P&S Intelligence، من المتوقع أن يصل سوق العقارات في المملكة العربية السعودية إلى إيرادات تقدر بـ 7,021.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.3٪ حتى عام 2030، ليصل في النهاية إلى 11,311.4 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا التوسع إلى أنماط الحياة المتطورة، والتحضر السريع، والنمو في التجارة الإلكترونية، وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع استثمارات البنية التحتية، والتحولات الديموغرافية، وزيادة الدخل المتاح، والمبادرات الحكومية الداعمة.
ومن الاتجاهات البارزة في سوق العقارات السعودية التبني المتزايد للأدوات الرقمية لتعزيز العمليات التجارية وتحسين تجارب العملاء. يستخدم المزيد من الأفراد الآن منصات عبر الإنترنت، مثل موقع العقارات السعودي وAqarmap، للبحث عن العقارات والتواصل مع المطورين والوكلاء.
ومن المتوقع أن تدفع الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء صناعة العقارات إلى الأمام. ويستعد القطاع لنمو كبير، مدفوعًا بالمشاريع الحضرية والنقل والمرافق الجارية والمقبلة. على سبيل المثال، أعلنت المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023 عن استثمار 200 مليار ريال لتوسيع المسجد الحرام في مكة.
رؤى السوق الرئيسية:
النمو السكني: من المتوقع أن ينمو القطاع السكني بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.6٪ من عام 2024 إلى عام 2030، مدفوعًا بالطلب على الشقق والفيلات والمنازل.
الطلب على العقارات التجارية: تتمتع العقارات التجارية، بما في ذلك المكاتب والتجزئة والفنادق والبنية التحتية، بحصة سوقية كبيرة، مدفوعة بتوسع الأعمال والإنفاق الاستهلاكي.
الطلب حسب الحجم: تمثل العقارات التي تتراوح مساحتها بين 5000 و50000 متر مربع أكبر حصة سوقية (50٪) في عام 2024، وتغطي التطورات السكنية والتجارية والمختلطة الاستخدام.
سوق الإيجار: قطاع الإيجار كبير بسبب ارتفاع أسعار المساكن، مما دفع المزيد من الناس إلى اختيار خيارات الإيجار.
ارتفاع المبيعات: من المتوقع أن تنمو المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.7%، مدفوعًا بنمو السكان والتحضر وارتفاع الدخل المتاح والسياسات الحكومية التي تشجع على تملك المساكن.
التركيز الإقليمي: تمتلك الرياض، بمشاريعها العقارية العديدة وشققها الفاخرة، أكبر حصة سوقية في عام 2024 (40%). المنطقة الشرقية، التي تغطي مدنًا مثل الدمام والخبر والظهران، هي المنطقة الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9%.
تكوين السوق: قطاع العقارات السعودي مجزأ بعض الشيء، حيث يحتل اللاعبون المحليون مكانة مهيمن عليها بسبب أنشطة البناء المكثفة. ومع ذلك، فإن المطورين والمستثمرين الدوليين، بما في ذلك إعمار، ينجذبون بشكل متزايد إلى الفرص المربحة في السوق.
MENAFN07112024005304011875ID1108859765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.