(القادسية) الكويتي يهزم الاتحاد السعودي (91 - 83) في دوري السوبر الآسيوي لكرة السلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي القادسية الكويتي لكرة السلة اليوم الأربعاء على نظيره الاتحاد السعودي (91 - 83) ضمن منافسات المرحلة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري السوبر الآسيوي عن منطقة الخليج ليحقق فوزه الثاني في التصفيات.
وقدم (القادسية) مباراة
كبيرة على صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي
للصالات المغطاة ليحصل على نقطتين مهمتين في مسعاه للتأهل إلى الدور الثاني للتصفيات.
وكان نادي الكويت الكويتي حامل لقب البطولة لمنطقة الخليج فاز أمس على نظيره البشاير العماني (103- 48) في المجموعة الأولى ليحقق بدوره الفوز الثاني له في التصفيات. (النهاية)
ف ش ا /
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