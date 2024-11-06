Thursday, 07 November 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(القادسية) الكويتي يهزم الاتحاد السعودي (91 - 83) في دوري السوبر الآسيوي لكرة السلة

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي القادسية الكويتي لكرة السلة اليوم الأربعاء على نظيره الاتحاد السعودي (91 - 83) ضمن منافسات المرحلة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري السوبر الآسيوي عن منطقة الخليج ليحقق فوزه الثاني في التصفيات.
وقدم (القادسية) مباراة كبيرة على صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة ليحصل على نقطتين مهمتين في مسعاه للتأهل إلى الدور الثاني للتصفيات.
وكان نادي الكويت الكويتي حامل لقب البطولة لمنطقة الخليج فاز أمس على نظيره البشاير العماني (103- 48) في المجموعة الأولى ليحقق بدوره الفوز الثاني له في التصفيات. (النهاية)

ف ش ا /


MENAFN06112024000071011013ID1108859635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث