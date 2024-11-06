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لبنان: 3050 قتيلا و13658 جريحا حصيلة هجمات الاحتلال الإسرائيلي

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 6 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء أن 37 شخصا قتلوا وأصيب 105 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 3050 قتيلا و 13658 جريحا.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن غارات طائرات الاحتلال على منطقتي (بعلبك الهرمل) والبقاع الأوسط بلغت 30 غارة في اليومين الماضيين أدت إلى مقتل 50 شخصا وجرح 63 آخرين.
وأضافت الوكالة أن شخصا قتل وأصيب عدد آخر بغارة شنتها طائرة حربية للاحتلال على منزل في بلدة (البازورية) واستهدفت طائرة مسيرة دراجة نارية على طريق بلدة (ابل السقي - برغز) ما ادى الى مقتل سائقها.
وذكرت أن طائرات الاحتلال استهدفت بغارات متتالية بلدات (حاروف والزرارية وعدلون وانصارية وكوثرية الرز والجميجمة وكونين وبرج الملوك والصرفند) جنوبي لبنان.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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