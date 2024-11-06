لبنان: 3050 قتيلا و13658 جريحا حصيلة هجمات الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 6 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء أن 37 شخصا قتلوا وأصيب 105 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 3050 قتيلا و 13658 جريحا.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن غارات طائرات الاحتلال على منطقتي (بعلبك الهرمل) والبقاع الأوسط بلغت 30 غارة في اليومين الماضيين أدت إلى مقتل 50 شخصا وجرح 63 آخرين.
وأضافت الوكالة أن شخصا قتل وأصيب عدد آخر بغارة شنتها طائرة حربية للاحتلال على منزل في بلدة (البازورية) واستهدفت طائرة مسيرة دراجة نارية على طريق بلدة (ابل السقي - برغز) ما ادى الى مقتل سائقها.
وذكرت أن طائرات الاحتلال استهدفت بغارات متتالية بلدات (حاروف والزرارية وعدلون وانصارية وكوثرية الرز والجميجمة وكونين وبرج الملوك والصرفند) جنوبي لبنان.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
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