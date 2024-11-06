المستشار الألماني يقيل وزير المالية في ظل أزمة تهدد الائتلاف الحكومي الألماني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 6 - 11 (كونا) -- أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء إقالة وزير
المالية كريستيان ليندنر من منصبه وأكد أنه سيطرح مسألة الثقة في البرلمان
في 15 يناير المقبل.
وحمل شولتس في تصريح صحفي
مقتضب وزير المالية الذي ينتمي للحزب الليبرالي ويشكل مع نظيريه الاشتراكي الديمقراطي والخضر الائتلاف الحكومي مسؤولية الأزمة الراهنة التي تعاني منها الحكومة الألمانية.
واتهم شولتس ليندنر ب "سوء استخدام ثقته أكثر من مرة" مؤكدا أن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل هذه الظروف".
ولفت شولتس إلى الأوضاع الدولية المتوترة قائلا إن من "يرفض في هذه الظروف الدولية البحث عن حلول ويرفض الحلول الوسطية فإن يتصرف وكأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية الأمر الذي لا أستطيع التسامح معه كمستشار" في إشارة منه إلى وزير المالية.
وبخصوص طرح مسألة الثقة في البرلمان قال شولتس إنه اتخذ هذا القرار "من أجل أن يقرر أعضاء (البوندستاغ) ما إذا كانوا يريدون التمهيد لانتخابات مبكرة قبل نهاية مارس المقبل".
وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسية حول كيفية سد الفجوة الكبيرة في ميزانية عام 2025 وإجراءات إخراج الاقتصاد الألماني المتعثر من أزمته.
ويأتي القراران بعد اجتماع ثلاثي شارك فيه أقطاب الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة شولتس على رأس الحكومة ونظيريه الليبرالي برئاسة وزير المالية كريستيان ليندنر والخضر برئاسة وزير الاقتصاد رويرت هابك لبحث الأزمة الحكومية التي وصلت في الأسابيع الماضية إلى مرحلة متقدمة من التوتر. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
MENAFN06112024000071011013ID1108859633
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