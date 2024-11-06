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المستشار الألماني يقيل وزير المالية في ظل أزمة تهدد الائتلاف الحكومي الألماني

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 6 - 11 (كونا) -- أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر من منصبه وأكد أنه سيطرح مسألة الثقة في البرلمان في 15 يناير المقبل.
وحمل شولتس في تصريح صحفي مقتضب وزير المالية الذي ينتمي للحزب الليبرالي ويشكل مع نظيريه الاشتراكي الديمقراطي والخضر الائتلاف الحكومي مسؤولية الأزمة الراهنة التي تعاني منها الحكومة الألمانية.
واتهم شولتس ليندنر ب "سوء استخدام ثقته أكثر من مرة" مؤكدا أن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل هذه الظروف".
ولفت شولتس إلى الأوضاع الدولية المتوترة قائلا إن من "يرفض في هذه الظروف الدولية البحث عن حلول ويرفض الحلول الوسطية فإن يتصرف وكأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية الأمر الذي لا أستطيع التسامح معه كمستشار" في إشارة منه إلى وزير المالية.
وبخصوص طرح مسألة الثقة في البرلمان قال شولتس إنه اتخذ هذا القرار "من أجل أن يقرر أعضاء (البوندستاغ) ما إذا كانوا يريدون التمهيد لانتخابات مبكرة قبل نهاية مارس المقبل".
وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسية حول كيفية سد الفجوة الكبيرة في ميزانية عام 2025 وإجراءات إخراج الاقتصاد الألماني المتعثر من أزمته.
ويأتي القراران بعد اجتماع ثلاثي شارك فيه أقطاب الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة شولتس على رأس الحكومة ونظيريه الليبرالي برئاسة وزير المالية كريستيان ليندنر والخضر برئاسة وزير الاقتصاد رويرت هابك لبحث الأزمة الحكومية التي وصلت في الأسابيع الماضية إلى مرحلة متقدمة من التوتر. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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