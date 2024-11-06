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هاريس تقر بهزيمتها أمام ترامب وتتعهد بمتابعة الكفاح لتحقيق الأهداف التي ترشحت من أجلها

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 6 – 11 (كونا) -– اقرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس بهزيمتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب غير أنها تعهدت بالاستمرار في العمل على تحقيق الأهداف التي ترشحت من أجل التوصل إليها.
وقالت هاريس في خطاب الاقرار بالهزيمة الذي ألقته أمام مناصريها في جامعة (هاوارد) بالعاصمة واشنطن اليوم الاربعاء "إن نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه وليست ما قاتلنا من أجله وما صوتنا من أجله غير أن نور وعد أمريكا سيظل ساطعا دائما طالما لم نستسلم أبدا وطالما واصلنا القتال".
وأضافت "أعلم أن الناس يختبرون مجموعة من المشاعر الآن أفهم ذلك لكن يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات إذ أن المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية هو أنه عندما نخسر الانتخابات فإننا نقبل النتائج".
وأشارت في كلمتها إلى أنها تحدثت في وقت سابق من اليوم مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهنأته على فوزه موضحة أنها أخبرته "أننا سنساعده وفريقه في الفترة الانتقالية وأننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".
وأكدت أنه "بينما أقر بهزيمتي في هذه الانتخابات فأنا لا أتنازل عن الكفاح الذي يغذي هذه الحملة وهو النضال من أجل الحرية والفرص والعدالة وكرامة جميع الناس النضال من أجل المثل العليا لأمتنا".
وشددت هاريس على أن "هذه معركة لن أتخلى عنها أبدا" فيما توجهت بالشكرت الى كل داعميها خلال حملتها والناخبين الذين صوتوا لصالها داعية إياهم إلى "عدم الاستسلام".
وطالبت "بألا تتوقفوا أبدا عن محاولة جعل العالم مكانا أفضل فلديكم القوة ولا تستمعوا أبدا عندما يخبركم أحد بأن شيئا ما مستحيل لأنه لم يحدث من قبل أبدا ولديكم القدرة على فعل الخير الاستثنائي في العالم".
وشددت على أن "هذا ليس وقتا للاستسلام بل وقت التنظيم والتعبئة والبقاء منخرطين من أجل الحرية والعدالة والمستقبل الذي نعلم جميعا أننا نستطيع أن نبنيه معا".
من جانبه قال البيت الابيض في بيان إن الرئيس الامريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع هاريس و"هنأها على حملتها التاريخية".
وأفاد البيان بأن بايدن أجرى أيضا مكالمة مع الرئيس المنتحب دونالد ترامب و"هنأه على فوزه" معربا له عن "التزامه بضمان انتقال سلس" ومؤكدا "أهمية العمل على توحيد البلاد"
كما وجه بايدن دعوة الى ترامب للقاء به في البيت الأبيض. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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