هاريس تقر بهزيمتها أمام ترامب وتتعهد بمتابعة الكفاح لتحقيق الأهداف التي ترشحت من أجلها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 6 – 11 (كونا) -– اقرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس بهزيمتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب
غير أنها تعهدت بالاستمرار في العمل على تحقيق الأهداف التي ترشحت من أجل التوصل إليها.
وقالت هاريس في خطاب الاقرار بالهزيمة الذي ألقته أمام مناصريها في جامعة
(هاوارد) بالعاصمة واشنطن اليوم الاربعاء "إن نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه وليست ما قاتلنا من أجله وما صوتنا من أجله غير أن نور وعد أمريكا سيظل ساطعا دائما طالما لم نستسلم أبدا وطالما واصلنا القتال".
وأضافت "أعلم أن الناس يختبرون مجموعة من المشاعر الآن أفهم ذلك لكن يجب أن نقبل نتائج هذه الانتخابات إذ أن المبدأ الأساسي للديمقراطية الأمريكية هو أنه عندما نخسر الانتخابات فإننا نقبل النتائج".
وأشارت في كلمتها إلى أنها تحدثت في وقت سابق من اليوم مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهنأته على فوزه موضحة أنها أخبرته "أننا سنساعده وفريقه في الفترة الانتقالية وأننا سنشارك في انتقال سلمي للسلطة".
وأكدت أنه "بينما أقر بهزيمتي في هذه الانتخابات فأنا لا أتنازل عن الكفاح الذي يغذي هذه الحملة وهو النضال من أجل الحرية والفرص والعدالة وكرامة جميع الناس النضال من أجل المثل العليا لأمتنا".
وشددت هاريس على أن "هذه معركة لن أتخلى عنها أبدا" فيما توجهت بالشكرت الى كل داعميها خلال حملتها والناخبين الذين صوتوا لصالها داعية إياهم إلى "عدم الاستسلام".
وطالبت "بألا تتوقفوا أبدا عن محاولة جعل العالم مكانا أفضل فلديكم القوة ولا تستمعوا أبدا عندما يخبركم أحد بأن شيئا ما مستحيل لأنه لم يحدث من قبل أبدا ولديكم القدرة على فعل الخير الاستثنائي في العالم".
وشددت على أن "هذا ليس وقتا للاستسلام بل وقت التنظيم والتعبئة والبقاء منخرطين من أجل الحرية والعدالة والمستقبل الذي نعلم جميعا أننا نستطيع أن نبنيه معا".
من جانبه قال البيت الابيض في بيان إن الرئيس الامريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع هاريس و"هنأها على حملتها التاريخية".
وأفاد البيان بأن بايدن أجرى أيضا مكالمة مع الرئيس المنتحب دونالد ترامب و"هنأه على فوزه" معربا له عن "التزامه بضمان انتقال سلس" ومؤكدا "أهمية العمل على توحيد البلاد"
كما وجه بايدن دعوة الى ترامب للقاء به في البيت الأبيض. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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