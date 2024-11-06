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الرئيس التركي يهنئ ترامب على فوزه بالانتخابات

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 6 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء عن تهنئته لدونالد ترامب على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بترامب أعرب له خلاله عن رغبته في تطوير التعاون بين تركيا والولايات المتحدة في الفترة الجديدة. (النهاية)

ا ع س / ر ج



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