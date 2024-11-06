الرئيس التركي يهنئ ترامب على فوزه بالانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 6 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء عن تهنئته لدونالد ترامب
على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بترامب أعرب له خلاله عن رغبته في تطوير التعاون بين تركيا والولايات المتحدة في الفترة الجديدة. (النهاية)
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