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(وول ستريت).. استقرار الأسهم الأمريكية بالمنطقة الخضراء بعد فوز ترامب

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 11 (كونا) -- استقرت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الأربعاء في بورصة (وول ستريت) بالمنطقة الخضراء مع تحقيق المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية جديدة وذلك بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الثلاثاء.
وتقدم مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 28ر146 نقطة أو 53ر2 بالمئة في حين قفز مؤشر (داو جونز الصناعي) 05ر1508 نقطة أو 57ر3 بالمئة كما ربح مؤشر (ناسداك المركب) 29ر544 نقطة أو 95ر2 بالمئة.
وأغلقت أسهم مجموعة (ترامب ميديا) التي يعد دونالد ترامب المساهم الرئيسي فيها تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 9ر5 بالمئة.
بدورها ارتفعت أسهم الشركات والمؤسسات التي ينظر إليها على أنها مستفيدة في ظل رئاسة ترامب حيث شهدت أسهم شركة (تسلا) التي يعد رئيسها التنفيذي إيلون ماسك من أبرز المؤيدين لترامب ارتفاعا بأكثر من 14 بالمئة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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