(وول ستريت).. استقرار الأسهم الأمريكية بالمنطقة الخضراء بعد فوز ترامب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 6 - 11 (كونا) -- استقرت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الأربعاء في بورصة (وول ستريت) بالمنطقة الخضراء مع تحقيق المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية جديدة وذلك بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب
بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الثلاثاء.
وتقدم مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 28ر146 نقطة أو 53ر2 بالمئة في حين قفز مؤشر (داو جونز الصناعي) 05ر1508 نقطة أو 57ر3 بالمئة كما ربح مؤشر (ناسداك المركب) 29ر544 نقطة أو 95ر2 بالمئة.
وأغلقت أسهم مجموعة (ترامب ميديا) التي يعد دونالد ترامب المساهم الرئيسي فيها تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 9ر5 بالمئة.
بدورها ارتفعت أسهم الشركات والمؤسسات التي ينظر إليها على أنها مستفيدة في ظل رئاسة ترامب حيث شهدت أسهم شركة (تسلا) التي يعد رئيسها التنفيذي إيلون ماسك من أبرز المؤيدين لترامب ارتفاعا بأكثر من 14 بالمئة. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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