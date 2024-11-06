موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تعلن ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية وتقول إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية.
واشنطن - المرشح الجمهوري دونالد ترامب
يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية وفق ما أعلنته وسائل إعلامية أمريكية ليعود من جديد إلى البيت الأبيض الذي غادره قبل أربعة أعوام نتيجة خسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
الدوحة - أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصادق على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للدولة بعد نتيجة الاستفتاء الذي بلغت نسبة الموافقة فيه 6ر90 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن 37 شخصا قتلوا وأصيب 105 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 3050 قتيلا و13658 جريحا.
برلين - المستشار الألماني أولاف شولتس يعلن إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر من منصبه ويؤكد أنه سيطرح مسألة الثقة أمام البرلمان في 15 يناير المقبل.
نيودلهي - عشرة أشخاص يلقون مصرعهم وأربعة آخرون يصابون في اصطدام شاحنة بسيارة بمدينة (بيلغرام) في ولاية (اوتار براديش) شمال الهند. (النهاية) ر ج
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