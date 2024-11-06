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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تعلن ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية وتقول إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية.
واشنطن - المرشح الجمهوري دونالد ترامب يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية وفق ما أعلنته وسائل إعلامية أمريكية ليعود من جديد إلى البيت الأبيض الذي غادره قبل أربعة أعوام نتيجة خسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
الدوحة - أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصادق على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للدولة بعد نتيجة الاستفتاء الذي بلغت نسبة الموافقة فيه 6ر90 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن 37 شخصا قتلوا وأصيب 105 آخرون بغارات الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 3050 قتيلا و13658 جريحا.
برلين - المستشار الألماني أولاف شولتس يعلن إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر من منصبه ويؤكد أنه سيطرح مسألة الثقة أمام البرلمان في 15 يناير المقبل.
نيودلهي - عشرة أشخاص يلقون مصرعهم وأربعة آخرون يصابون في اصطدام شاحنة بسيارة بمدينة (بيلغرام) في ولاية (اوتار براديش) شمال الهند. (النهاية) ر ج

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