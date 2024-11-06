((استيراد الاستثمارية)) تعلن ارتفاع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 19% للأشهر التسعة الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬أمس‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬والأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬1 , 001 , 936‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ873 , 100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الربع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬15 % ‭. ‬وجاءت‭ ‬الأرباح‭ ‬المحسنة‭ ‬نتيجة‭ ‬للدخل‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬الشركة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ونمو‭ ‬العائدات‭ ‬من‭ ‬محافظ‭ ‬العقارات‭ ‬والأسهم‭ ‬الخاصة‭. ‬بلغ‭ ‬الربح‭ ‬الأساسي‭ ‬للسهم‭ ‬للربع‭ ‬6‭.‬5‭ ‬فلوس‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ6‭.‬0‭ ‬فلوس‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬836 , 421‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬319 , 035‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬162 % ‭. ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬2 , 737 , 180‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1 , 259 , 752‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬117 % ‭. ‬نتجت‭ ‬الزيادة‭ ‬القوية‭ ‬عن‭ ‬الدخل‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الأصول‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬والعقارات‭ ‬العالمية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬استحوذت‭ ‬عليها‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخرًا‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬2 , 323 , 582‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1 , 947 , 457‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقابلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬19 % ‭. ‬بلغ‭ ‬الربح‭ ‬الأساسي‭ ‬للسهم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬نحو‭ ‬15‭.‬1‭ ‬فلسا‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬13‭.‬3‭ ‬فلسا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬1 , 691 , 731‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للفترة،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬68 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1 , 009 , 120‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للفترة‭ ‬المقابلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬7 , 431 , 925‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ3 , 067 , 863‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬142‭.‬ %

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬العائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭ ‬39 , 692 , 591‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مقابل‭ ‬40 , 198 , 706‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬بانخفاض‭ ‬طفيف‭ ‬قدره‭ ‬1 % ،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬أساسًا‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬أرباح‭ ‬كبيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ‭ ‬إلى‭ ‬123 , 763 , 595‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ119 , 858 , 511‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظ‭ ‬الاستثمارية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬والأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة،‭ ‬ارتفع‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬للمساهمين‭ ‬بنسبة‭ ‬19 % ،‭ ‬ونما‭ ‬الدخل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بنسبة‭ ‬142 % ‭. ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الزخم‭ ‬في‭ ‬أعمالنا‭ ‬ومسار‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬لدينا‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالتحسينات‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمحفظتنا‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬العقارية‭ ‬والأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬العالمية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬والتي‭ ‬مكنتنا‭ ‬من‭ ‬تسريع‭ ‬خلق‭ ‬القيمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬العائدات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬حقق‭ ‬بنك‭ ‬استيراد‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬نحو‭ ‬إكمال‭ ‬أول‭ ‬صفقة‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬استحواذنا‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلته‭. ‬هذه‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬خطتنا‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العامة‭ ‬لبناء‭ ‬وتوسيع‭ ‬أصول‭ ‬البنك‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭. ‬سيواصل‭ ‬البنك‭ ‬العمل‭ ‬نحو‭ ‬هيكلة‭ ‬وتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬الاستثمار‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬القيمة‭ ‬الصافية‭ ‬العالية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬المؤسسين‭ ‬ويكمل‭ ‬حاليًا‭ ‬عمليات‭ ‬استحواذ‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأمريكية‭.‬

ولفت‭ ‬عبدالرحمن‭: ‬‮«‬واصل‭ ‬مشروع‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت،‭ ‬مشروعنا‭ ‬الرائد‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬جذب‭ ‬اهتمام‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحليين‭ ‬والإقليميين‭. ‬وفي‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬أطلقنا‭ ‬مبيعات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬245‭ ‬شقة‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬البرج‭ ‬الغربي‭ ‬للمشروع‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬هذه‭ ‬العقارات‭ ‬بالفعل،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬الفريدة‭ ‬للمشروع‭ ‬وأسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬الحصري‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬الذي‭ ‬نبتكره‭. ‬وشهادة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬جاذبية‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬هي‭ ‬اتفاقية‭ ‬تاريخية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬صن‭ ‬سيت‭ ‬للضيافة‭ ‬لإحضار‭ ‬علاماتها‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬ومساكن‭ ‬مِتّ‭ ‬وشاطئ‭ ‬إيزولا‭ ‬ورايز‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية‭ ‬إلى‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬220‭ ‬مفتاحًا‭ ‬وفيلا‭ ‬تحمل‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬ومساكن‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬ترتقي‭ ‬بعروض‭ ‬الرفاهية‭ ‬والعافية‭ ‬في‭ ‬المشروع‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬دخلنا‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قوي،‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬فعالة‭ ‬وأصول‭ ‬ذات‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬وخط‭ ‬أعمال‭ ‬استراتيجي‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تضعنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬وتعزيز‭ ‬العائدات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬وما‭ ‬بعده‮»‬‭.‬