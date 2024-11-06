((استيراد الاستثمارية)) تعلن ارتفاع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 19% للأشهر التسعة الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة استيراد الاستثمارية أمس نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024 والأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 1 , 001 , 936 دينارا بحرينيا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ873 , 100 دينار بحريني لنفس الربع في عام 2023، بزيادة قدرها 15 % . وجاءت الأرباح المحسنة نتيجة للدخل الناتج عن أنشطة الشركة الاستثمارية ونمو العائدات من محافظ العقارات والأسهم الخاصة. بلغ الربح الأساسي للسهم للربع 6.5 فلوس مقارنة بـ6.0 فلوس في الربع الثالث من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 836 , 421 دينارا بحرينيا في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 319 , 035 دينارا بحرينيا في نفس الربع من العام الماضي، بزيادة قدرها 162 % . بلغ إجمالي الدخل للربع الثالث 2 , 737 , 180 دينارا بحرينيا مقارنة بـ1 , 259 , 752 دينارا بحرينيا في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 117 % . نتجت الزيادة القوية عن الدخل الناتج عن الأصول الرئيسية ضمن محفظة الأسهم الخاصة والعقارات العالمية المتنوعة التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.
كما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 2 , 323 , 582 دينارا بحرينيا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ1 , 947 , 457 دينارا بحرينيا في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة قدرها 19 % . بلغ الربح الأساسي للسهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 15.1 فلسا مقارنة بـ 13.3 فلسا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 1 , 691 , 731 دينارا بحرينيا للفترة، بزيادة قدرها 68 % مقارنة بـ1 , 009 , 120 دينارا بحرينيا للفترة المقابلة من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل لفترة الأشهر التسعة 7 , 431 , 925 دينارا بحرينيا مقارنة بـ3 , 067 , 863 دينارا بحرينيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 142. %
بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 39 , 692 , 591 دينارا بحرينيا مقابل 40 , 198 , 706 دنانير بحرينية في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض طفيف قدره 1 % ، ويرجع ذلك أساسًا إلى توزيع أرباح كبيرة بنسبة 20 % من قبل الشركة لعام 2023. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3 % إلى 123 , 763 , 595 دينارا بحرينيا في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ119 , 858 , 511 دينارا بحرينيا في 31 ديسمبر 2023.
وتعليقًا على النتائج، قال أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية: «يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي ونمو في جميع المحافظ الاستثمارية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024. خلال فترة الأشهر التسعة، ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 19 % ، ونما الدخل بشكل كبير بنسبة 142 % . تؤكد هذه النتائج الزخم في أعمالنا ومسار النمو المستدام لدينا. نحن فخورون بالتحسينات الملموسة التي أعقبت إعادة الهيكلة الأخيرة لمحفظتنا من الأصول العقارية والأسهم الخاصة العالمية المتنوعة، والتي مكنتنا من تسريع خلق القيمة وتعزيز العائدات».
وأضاف: «كما حقق بنك استيراد خطوات مهمة، حيث تقدم نحو إكمال أول صفقة عالمية كبرى له منذ استحواذنا على البنك وإعادة هيكلته. هذه واحدة من العديد من الصفقات الاستراتيجية في خطتنا وتتماشى مع الاستراتيجية العامة لبناء وتوسيع أصول البنك تحت الإدارة. سيواصل البنك العمل نحو هيكلة وتقديم منتجات الاستثمار للأفراد ذوي القيمة الصافية العالية والمستثمرين المؤسسين ويكمل حاليًا عمليات استحواذ جديدة في الأسواق الأمريكية.
ولفت عبدالرحمن: «واصل مشروع أمواج بيتشفرونت، مشروعنا الرائد للتطوير العقاري في البحرين، جذب اهتمام قوي من المستثمرين المحليين والإقليميين. وفي الربع الثالث، أطلقنا مبيعات المرحلة الثانية، والتي تضم 245 شقة حديثة في البرج الغربي للمشروع. وقد تم بيع أكثر من ربع هذه العقارات بالفعل، مما يسلط الضوء على الطبيعة الفريدة للمشروع وأسلوب الحياة الحصري على الواجهة البحرية الذي نبتكره. وشهادة أخرى على جاذبية المشروع، كما تم الإعلان عنها في الربع الرابع، هي اتفاقية تاريخية مع مجموعة صن سيت للضيافة لإحضار علاماتها التجارية التي تتكون من فندق ومساكن مِتّ وشاطئ إيزولا ورايز للياقة البدنية إلى أمواج بيتشفرونت. ويشمل ذلك 220 مفتاحًا وفيلا تحمل علامات تجارية ومساكن من شأنها أن ترتقي بعروض الرفاهية والعافية في المشروع». وختم قائلاً: «لقد دخلنا الربع الأخير من العام على أساس قوي، مع استراتيجية فعالة وأصول ذات أداء جيد وخط أعمال استراتيجي من الفرص التي تضعنا في وضع يسمح لنا بتحقيق المزيد من النمو وتعزيز العائدات لعام 2024 وما بعده».
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