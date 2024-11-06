اجتماع لجنة تكافؤ الفرص بالصناعة والتجارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الثالث للعام الحالي، وذلك برئاسة السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، حيث تم استعراض مرئيات استراتيجية عمل اللجنة، وسبل تفعيل المبادرات والمقترحات المعنية بتقدم المرأة في مختلف قطاعات الوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة المبادرات التي تم تنفيذها بهدف رفع كفاءة وأداء الموظفين، وذلك من خلال إشراك منتسبي الوزارة في عديد من الورش والمحاضرات التدريبية والفعاليات والبرامج متنوعة.
كما استعرضت اللجنة الخطط والمقترحات المطروحة، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل المرأة في الوزارة، عبر تعزيز تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مختلف إدارات الوزارة.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل العمل الممكنة لتنظيم الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية، والذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة شريك جدير في بناء الدولة».
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