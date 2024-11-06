اجتماع لجنة تكافؤ الفرص بالصناعة والتجارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثالث‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬محمد‭ ‬الأشراف‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرقابة‭ ‬والموارد‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مرئيات‭ ‬استراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬وسبل‭ ‬تفعيل‭ ‬المبادرات‭ ‬والمقترحات‭ ‬المعنية‭ ‬بتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وأداء‭ ‬الموظفين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التدريبية‭ ‬والفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬متنوعة‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬الخطط‭ ‬والمقترحات‭ ‬المطروحة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬تطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬إدارات‭ ‬الوزارة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬العمل‭ ‬الممكنة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬شريك‭ ‬جدير‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬