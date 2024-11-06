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رئيس مجلس إدارة ((غذاء)): تواصل مستمر مع الجهات الحكومية للبدء في تنفيذ أسعار العلف

11/6/2024 11:28:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00


كشف‭ ‬باسم‭ ‬الساعي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬غذاء‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬غذاء‭) ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬انه‭ ‬مازالت‭ ‬شركة‭ ‬مطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأسعار‭ ‬كما‭ ‬طلبوها‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬والشركة‭ ‬بانتظار‭ ‬الموافقات‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬التأجيل‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭.‬

وقد‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬الماضي‭ ‬قرار‭ ‬شركة‭ ‬مطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬البحرينية‭ ‬تأجيل‭ ‬التعديل‭ ‬الضروري‭ ‬لأسعار‭ ‬منتجاتها‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬والذي‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي،‭ ‬بحسب‭ ‬الشركة،‭ ‬نتيجة‭ ‬لعدة‭ ‬عوامل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوسع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬طاقاتها‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وزيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬القمح‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬أوضحت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬اسعار‭ ‬منتجات‭ ‬الدقيق‭ ‬الرئيسية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬للمخابز‭ ‬التقليدية‭ ‬والمنتجات‭ ‬المدعومة‭ ‬لن‭ ‬تتغير،‭ ‬وأن‭ ‬الشركة‭ ‬أكملت‭ ‬مؤخرا‭ ‬توسعة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬طاقتها‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬كان‭ ‬ضروريا‭ ‬لضمان‭ ‬قدرة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬ارتفعت‭ ‬تكاليف‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬ما‭ ‬أثرت‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬للشركة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬لجنة‭ ‬مربي‭ ‬وتجار‭ ‬المواشي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬إن‭ ‬فترة‭ ‬تأجيل‭ ‬قرار‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬نخالة‭ ‬القمح‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬منذ‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ممثلة‭ ‬بأحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬وممثلي‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق‭ ‬بشأن‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأسعار‭ ‬منتجات‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق،‭ ‬وان‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬في‭ ‬ترقب‭ ‬لمستجدات‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إرباك‭ ‬عمل‭ ‬مربي‭ ‬وتجار‭ ‬المواشي‭ ‬ومقاطعتهم‭ ‬للنخالة‭ ‬اعتراضا‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬الجديدة‭ ‬المرتفعة،‭ ‬ويمثل‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬جزءا‭ ‬رئيسيا‭ ‬ومهمّا‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يتطلب‭ ‬دعما‭ ‬استثنائيا‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬المهن‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭. ‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مسبقا‭ ‬أن‭ ‬خطوات‭ ‬شركة‭ ‬غذاء‭ ‬نحو‭ ‬توسعة‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مشروعات‭ ‬التوسع‭ ‬للشركات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحتها‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بنسب‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الدواجن‭ ‬واللحوم‭ ‬والمطاحن،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأسعار‭ ‬نخالة‭ ‬القمح‭ ‬المخصصة‭ ‬لتربية‭ ‬المواشي‭ ‬والدواجن،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬بيان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬غذاء‭ ‬مصير‭ ‬الأسعار‭ ‬بعد‭ ‬رفعها‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ووقف‭ ‬القرار‭ ‬بالتوافق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭.‬

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