انعقاد مؤتمر ((القانون والذكاء الاصطناعي)) ديسمبر المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعقد‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬الخليجي‭ ‬لحلول‭ ‬الأعمال‭ ‬القانونية‭ ‬أحداث‭ ‬وفعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬السابع‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬القانونية‭ ‬‮«‬القانون‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭... ‬بيئة‭ ‬قانونية‭ ‬متطورة‮»‬،‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بفندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬انتركونتيننتال‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الدولي‭ ‬الخليجي‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬تأتي‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬دورها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬2030‭ ‬وبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬2019‭-‬2022،‭ ‬وتوصيات‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقميّة‭ ‬2022‭ ‬باستكشاف‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة،‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وتجسيداً‭ ‬لاهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬بتعزيز‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراته‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويحقق‭ ‬له‭ ‬التطور‭ ‬والريادة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭.‬

وأكد‭ ‬الذوادي‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يستهدف‭ ‬توفير‭ ‬فهم‭ ‬شامل‭ ‬لتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدامه‭ ‬والتعامل‭ ‬معه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬لتنظيم‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الثغرات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬القانونية،‭ ‬واقتراح‭ ‬سياسات‭ ‬وتشريعات‭ ‬جديدة‭ ‬لخلق‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬شامل‭ ‬ومتوازن‭ ‬لتنظيم‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بتجريب‭ ‬توجيهات‭ ‬مشتريات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ ‬وتعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬للمزايا‭ ‬الاجتماعيّة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وتطبيقاً‭ ‬لسياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬