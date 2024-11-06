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عودة ((المارد الأشقر)) إلى البيت الأبيض.. أهلا بعرّاب الاقتصاد!

11/6/2024 11:28:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقرير‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق

مع‭ ‬فوز‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬2024،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬أفكاره‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬واقعة‭ ‬قريبًا،‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬أولًا‮»‬،‭ ‬وتخفيضات‭ ‬ضريبية،‭ ‬ورسوم‭ ‬جمركية،‭ ‬وحروب‭ ‬تجارية،‭ ‬وطفرة‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬دويتش‭ ‬فيله‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬إعلان‭ ‬فوزه‭ ‬الرئيس‭ ‬الـ47‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬قال‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬حقق‭ ‬أرقامًا‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬متعهدًا‭ ‬للأمريكيين‭ ‬بالعمل‭ ‬الجاد‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬واقعًا‭ ‬جديدًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أفكاره‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تشبه‭ ‬أفكاره‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬تولى‭ ‬فيها‭ ‬السلطة،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أصبحت‭ ‬أفكاره‭ ‬أكثر‭ ‬دقة،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬أكبر‭ ‬وعزيمة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭.‬

إنعاش‭ ‬الاقتصاد

قال‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬د‭. ‬عمر‭ ‬العبيدلي‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الامريكي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬لأنه‭ ‬يفضل‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تحرك‭ ‬وتنعش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬القيادة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬توزيع‭ ‬الثروات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وأضاف‭ ‬العبيدلي‭: ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬البورصات‭ ‬وسعر‭ ‬الدولار،‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬منطقتنا‭ ‬أي‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬منطقتنا‭ ‬لأنه‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬وبالتالي‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعاره‭.‬

ولفت‭ ‬العبيدلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تساؤلات‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬سياسة‭ ‬ترامب‭ ‬نحو‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭. ‬وقال،‭ ‬ لم‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬بعد‭ ‬حول‭ ‬توجهاته‭ ‬حول‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولكن‭ ‬سنتيقن‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬استلام‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسة‭ ‬العام‭ ‬المقبل ‭.‬

وعوده‭ ‬الاقتصادية

وعد‭ ‬ترامب‭ ‬بفرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬أو‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ورسوم‭ ‬جمركية‭ ‬أعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الأشياء‭ ‬المصنوعة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬وعد‭ ‬بإعادة‭ ‬التصنيع‭ ‬إلى‭ ‬الوطن،‭ ‬وخفض‭ ‬الضرائب،‭ ‬وترحيل‭ ‬ملايين‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭.‬

كانت‭ ‬هذه‭ ‬الوعود‭ ‬كافية‭ ‬لإقناع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والإسكان‭ ‬بأنهم‭ ‬سيكونون‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أفضل‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬إذا‭ ‬دعموا‭ ‬ترامب‭.‬

كيف‭ ‬تفاعلت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية؟

تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بفعل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ويعتقد‭ ‬المستثمرون‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬ستعزز‭ ‬قيمة‭ ‬الدولار‭ ‬إذ‭ ‬سيلزم‭ ‬إبقاء‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬مرتفعة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التضخم‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬فرض‭ ‬تعريفات‭ ‬جمركية‭ ‬واتباع‭ ‬سياسات‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬الصين،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يضعف‭ ‬الطلب‭ ‬هناك‭.‬

وانخفضت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬1‭.‬04‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬لتتداول‭ ‬عند‭ ‬74‭.‬49‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬46‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نزل‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬1‭.‬04‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬70‭.‬95‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬الذي‭ ‬يلقي‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأولية،‭ ‬فإن‭ ‬رئاسة‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬الصين‭ ‬أكبر‭ ‬مستورد‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وبالتالي‭ ‬إضعاف‭ ‬الطلب،‭ ‬وفقا‭ ‬للمحللة‭ ‬المستقلة‭ ‬تينا‭ ‬تنج‭.‬

ويتجه‭ ‬الدولار‭ ‬لتحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬ارتفاع‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2020‭ ‬مقابل‭ ‬نظرائه‭ ‬الرئيسيين‭ ‬وسط‭ ‬انطلاق‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬التداولات‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬الإعلام‭ ‬التابعة‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬حملته‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬المبكرة‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭. ‬وصعدت‭ ‬أسهم‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬للإعلام‭ ‬والتكنولوجيا‮»‬‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬التداولات‭ ‬الآجلة،‭ ‬ليصل‭ ‬سعر‭ ‬السهم‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التداول‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬44‭.‬84‭ ‬دولارا‭ ‬للسهم‭.‬

فيما‭ ‬بلغت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬تقريبًا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بفعل‭ ‬حفاظ‭ ‬الدولار‭ ‬على‭ ‬قوته‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬التداولات،‭ ‬فيما‭ ‬يترقب‭ ‬المستثمرون‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬لمجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ (‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأمريكي‭) ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭.‬

وانخفض‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬8‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2721‭.‬21‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭ .‬وهبطت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬7‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2730‭.‬20‭ ‬دولارا‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للمعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬انخفضت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬1‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬32‭.‬19‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وتراجع‭ ‬البلاتين‭ ‬1‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬987‭.‬43‭ ‬دولارا،‭ ‬وانخفض‭ ‬البلاديوم‭ ‬1‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬1060‭.‬94‭ ‬دولارا‭.‬

البيتكوين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى

وعد‭ ‬ترامب‭ ‬بتحويل‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬عاصمة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وقف‭ ‬التنظيم‭ ‬والانفتاح‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭. ‬وقد‭ ‬أعطى‭ ‬دعمه‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬الأمل‭ ‬للصناعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وصلت‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين،‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية،‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬عند‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ (‬69800‭ ‬يورو‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

يرغب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬مثل‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬رؤيته‭ ‬منتخبًا،‭ ‬وقد‭ ‬تبرع‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬وشركات‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬للجان‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬لدعم‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬يختارونهم‭.‬

التوترات‭ ‬الجيوسياسية

شجعت‭ ‬سياسات‭ ‬ترامب‭ ‬بعض‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مثل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التطبيع،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وسوق‭ ‬المال؛‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تدفق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وإبرام‭ ‬عقود‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة،‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أوجدت‭ ‬تباينات‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬الأسواق‭.‬

كما‭ ‬انسحب‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬دولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬مما‭ ‬خلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين،‭ ‬وأثر‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر؛‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المستثمرون‭ ‬يترقبون‭ ‬دوماً‭ ‬أي‭ ‬خطوات‭ ‬تصعيدية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭.‬

ويرى‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬د‭. ‬سعيد‭ ‬الفقي‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬سيحدث‭ ‬تأثيرًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬تأثيره‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة،‭ ‬وأسواق‭ ‬المال،‭ ‬والتجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬وأسعار‭ ‬الذهب،‭ ‬وامتد‭ ‬إلى‭ ‬الجوانب‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬أدت‭ ‬سياسات‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ورغم‭ ‬بعض‭ ‬الفوائد‭ ‬المحتملة‭ ‬مثل‭ ‬تحفيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬العام‭ ‬يظل‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تُعيق‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يقول‭ ‬الباحث‭ ‬الاقتصادي‭ ‬علي‭ ‬فقيه‭: ‬سيتخذ‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عند‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬2024م‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أسواقنا‭ ‬الخليجية‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة‭. ‬فمثلاً،‭ ‬سياسة‭ ‬خفض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬بالمائة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مما‭ ‬سوف‭ ‬يضيف‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الخليجيين‭ ‬فيها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬عائدات‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭.‬

ويضيف‭ ‬فقيه‭: ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬فإن‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والاستثمار‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬عالمياً،‭ ‬ولكن‭ ‬تأثيره‭ ‬محدود‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬الحكومات‭ ‬الخليجية‭ ‬نتيجة‭ ‬لسياسات‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وسياسة‭ ‬الاوبيك‭ ‬بلاس‭ ‬لخفض‭ ‬الانتاج‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬وأخيراً،‭ ‬فإنه‭ ‬على‭ ‬المديين‭ ‬القصير‭ ‬والمتوسط،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬سياسات‭ ‬ترامب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬نمو‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬البنك‭ ‬الفيدرالي‭ ‬برفع‭ ‬الفائدة‭ ‬تدريجياً‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لارتباط‭ ‬العملات‭ ‬الخليجية‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬سوف‭ ‬نشهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬لدينا،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتراض‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬والتي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر،‭ ‬ولكن‭ ‬غير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والأسواق‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬فيجاي‭ ‬فاليشا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬سنشري‭ ‬فاينانشال‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬لفوز‭ ‬ترامب‭ ‬تأثير‭ ‬متباين‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬بسبب‭ ‬عدة‭ ‬عوامل،‭ ‬مثل‭ ‬التعريفات‭ ‬التجارية،‭ ‬وإنتاج‭ ‬النفط،‭ ‬والدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬القوي،‭ ‬وحل‭ ‬النزاعات‭ ‬العاجل،‭ ‬وقد‭ ‬تعمل‭ ‬التعريفات‭ ‬الجمركية‭ ‬التي‭ ‬اقترحها‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الأجنبية،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬عملات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬مثل‭ ‬الريال‭ ‬السعودي‭ ‬أو‭ ‬الدرهم‭ ‬الإماراتي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدولار‭ ‬الأقوى‭ ‬نتيجة‭ ‬لسياسات‭ ‬ترامب‭ ‬الوقائية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬فرض‭ ‬تعريفات‭ ‬جمركية‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجهد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬تجارية‭ ‬مواتية‭ ‬بين‭ ‬المنطقتين،‭ ‬فيمكن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬والعلاقات‭ ‬القوية‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬مؤيد‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬فإنه‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬سوق‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬الأمريكي‭. ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬موقفه‭ ‬المتشدد‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬النفط‭. ‬لذا،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التأثير‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬المتوسط‭ ‬خافتًا‭ ‬على‭ ‬السلعة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تعمل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بنشاط‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬اقتصادها‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬2 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وأن‭ ‬تشهد‭ ‬السعودية‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬2 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬جيوسياسي‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بإمدادات‭ ‬النفط‭ ‬إيجابيًّا‭ ‬للسلعة‮»‬‭.‬

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