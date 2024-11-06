((البحرين والكويت)) يمنح 110 آلاف دينار للفائزين في سحوبات أكتوبر من ((الهيرات))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اسم‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬الـ10‭ ‬بجوائز‭ ‬الولاء‭ ‬للشهر‭ ‬نفسه‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬إجماليها‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وأقيم‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬100000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬عبدالجبار‭ ‬علي‭ ‬حسن‭.‬

وتم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬والرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتسويق‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬التدقيق‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أرنست‭ ‬ويونغ‭.‬

وهنّأ‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الفائزين‭ ‬المحظوظين‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزهم‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القيّمة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬أن‭ ‬نهنئ‭ ‬كافة‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذين‭ ‬حالفهم‭ ‬الحظ،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بحجم‭ ‬الثقة‭ ‬والولاء‭ ‬الذي‭ ‬يضعه‭ ‬عملاؤنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نقدمه،‭ ‬الذي‭ ‬نمنحهم‭ ‬مقابله‭ ‬مكافآت‭ ‬قيّمة‭ ‬ومجزية‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعنا‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬جوائز‭ ‬الهيرات‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬ليبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يمنحهم‭ ‬فرصًا‭ ‬وافرة‭ ‬للفوز‭ ‬وتغيير‭ ‬حياتهم،‭ ‬كهدف‭ ‬أساسي‭ ‬نطمح‭ ‬إليه‭ ‬ونضعه‭ ‬في‭ ‬قمّة‭ ‬أولوياتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نفي‭ ‬بوعودنا‭ ‬لعملاء‭ ‬الحساب‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬منهم‭ ‬بفرصة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬كما‭ ‬نعدهم‭ ‬بأننا‭ ‬سوف‭ ‬نواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬مزايا‭ ‬ومنافع‭ ‬الحساب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وأهدافهم،‭ ‬ولنبقى‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تقدّم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتطلع‭ ‬إليه‭ ‬العملاء‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجوائز‭ ‬والمكافآت‭ ‬القيّمة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬التسهيلات‭ ‬المالية‭ ‬المرنة‭ ‬وحلول‭ ‬التمويل‭ ‬الميسّرة،‭ ‬والخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصرفية‭ ‬المتطورة‭ ‬باستمرار‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬والتقنيات‭ ‬والاحتياجات،‭ ‬بما‭ ‬يمنح‭ ‬عملاءنا‭ ‬قيمة‭ ‬مُضافة‭ ‬لاختيارهم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الفائز‭ ‬عبدالجبار‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬منحه‭ ‬وعائلته‭ ‬الكريمة‭ ‬فرصة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭.‬