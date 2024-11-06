((البحرين والكويت)) يمنح 110 آلاف دينار للفائزين في سحوبات أكتوبر من ((الهيرات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، اسم الفائز بجائزة حساب «الهيرات» لشهر أكتوبر، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار بحريني، إلى جانب أسماء الفائزين الـ10 بجوائز الولاء للشهر نفسه التي يبلغ إجماليها 10 آلاف دينار بحريني.
وأقيم حفل تسليم على شرف الفائز بجائزة 100000 دينار بحريني عبدالجبار علي حسن.
وتم إجراء السحب في 31 أكتوبر، تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، إضافة إلى ممثل التدقيق الخارجي من شركة أرنست ويونغ.
وهنّأ أحمد تقي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت الفائزين المحظوظين بمناسبة فوزهم بهذه الجوائز القيّمة، وقال: «يسرّنا أن نهنئ كافة الفائزين بجوائز شهر أكتوبر الذين حالفهم الحظ، ونحن فخورون للغاية بحجم الثقة والولاء الذي يضعه عملاؤنا الكرام في كل ما نقدمه، الذي نمنحهم مقابله مكافآت قيّمة ومجزية تعبيرًا عن امتناننا لهم، وهو ما دفعنا إلى رفع قيمة جوائز الهيرات لهذا العام ليبلغ مجموعها 2.5 مليون دينار بحريني على مدار العام، ما يمنحهم فرصًا وافرة للفوز وتغيير حياتهم، كهدف أساسي نطمح إليه ونضعه في قمّة أولوياتنا».
وأضاف تقي: «نتطلع في هذا العام إلى أن نفي بوعودنا لعملاء الحساب الكرام في أن يحظى أكبر عدد ممكن منهم بفرصة تحقيق الفوز، كما نعدهم بأننا سوف نواصل تعزيز مزايا ومنافع الحساب من أجل تلبية طموحاتهم وأهدافهم، ولنبقى المؤسسة المالية التي تقدّم كل ما يتطلع إليه العملاء ليس على صعيد الجوائز والمكافآت القيّمة فحسب، بل أيضًا التسهيلات المالية المرنة وحلول التمويل الميسّرة، والخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة باستمرار لمواكبة أحدث المستجدات والتقنيات والاحتياجات، بما يمنح عملاءنا قيمة مُضافة لاختيارهم بنك البحرين والكويت».
من جانبه، أعرب الفائز عبدالجبار علي حسن عن سعادته البالغة بهذا الفوز، مؤكدا أن بنك البحرين والكويت منحه وعائلته الكريمة فرصة غير متوقعة للحصول على هذه الجائزة، التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق أحلامهم وتعزيز جودة حياتهم.
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