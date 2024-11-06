((التنمية الاقتصادية)) يعلن استقطاب استثمارات بأكثر من 100 مليون دولار من سنغافورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2024 استقطاب شركات سنغافورية يفوق حجم استثماراتها 100 مليون دولار أمريكي في عدة قطاعات حيوية تشمل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة.
وتأتي هذه الاستثمارات لتمثل إنجازاً جديداً لمجلس التنمية الاقتصادية، تعكس ثمرة مشاركته الدولية وذلك في أعقاب افتتاحه مكتبه التمثيلي في سنغافورة كأول وجود له في منطقة «الآسيان» في نوفمبر من العام الماضي 2023.
وصرحت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلة: «إن هذا الإنجاز المهم الذي يؤكد الثقة الراسخة للمستثمرين الدوليين في المزايا التنافسية التي تحظى بها مملكة البحرين يمثل شهادة على فعالية تأثير ومرونة أسلوب «فريق البحرين»، حيث يعمل كل من القطاعين العام والخاص في شراكة جنباً إلى جنب لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في البحرين، وهو ما تتميز به المملكة من الأطر التنظيمية المتقدمة وخدمات الدعم التي تمهد الطريق أمام الشركات الساعية لتأسيس أعمالها في المملكة».
وأضافت: «نحن فخورون بالنمو المطرد للاستثمارات المستقطبة من الأسواق الرئيسية بما في ذلك سنغافورة، وبرؤية الشركات الدولية التي تؤسس أعمال لها في البحرين تتوسع بعدها وتزدهر بنجاح».
وتتمتع البحرين بموقع استراتيجي في قلب الخليج العربي، وتشتهر بانفتاحها وتسامحها وتنوعها الثقافي، كما تضم مواهب ذات مهارات عالية، حيث يتم العمل على صقل القوى العاملة المحلية باستمرار ودعمها من خلال إتاحة المنح الحكومية والبرامج المدعومة، ما يجعلها ذات جاهزية عالية لتلبية متطلبات السوق العالمية المتطورة.
وتشكل النساء 34 % من القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية والتأمين وحده، وقد اختارت العديد من الشركات الرائدة بما في ذلك «سيتي» و«برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط البحرين مقراً لمراكز التكنولوجيا ومراكز الخدمات لتلبية احتياجات عملائها في العالم.
من جانبها قالت دلال بوحجي مدير تنفيذي – إدارة تطوير الأعمال (قطاع الخدمات المالية) بمجلس التنمية الاقتصادية: «لطالما شكلت مملكة البحرين مركزاً للابتكار والخدمات المالية، وقد لعب مصرف البحرين المركزي باعتباره المشرع المالي الوحيد في المملكة دوراً رائداً في تطوير قطاع الخدمات المالية المزدهر في البحرين من خلال تقديم أطر تنظيمية قوية تتصدر المنطقة في مجال الأصول المشفرة والخدمات المصرفية المفتوحة. كما تستفيد الشركات العاملة في البحرين من كفاءات عاملة جاهزة للمستقبل تجمع بين المواطنين البحرينيين الذين يتقنون اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب المواهب الدولية».
وتواصل مملكة البحرين تحقيق الازدهار باعتبارها أول دولة خليجية تعمل على تنويع اقتصادها حيث أسهم قطاع الخدمات المالية المدعوم رقمياً بنحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023. ويحتضن القطاع مزيجاً متنوعاً من البنوك الدولية المرموقة، والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الفاعلة الجديدة في الأصول الرقمية، ويشمل ذلك شركات مقرها سنغافورة مثل بنك سنغافورة الخليج التابع لمجموعة وامبوا وشركة كريبتو.كوم المرخصة مؤخراً لتقديم خدمات الدفع.
ويقدم مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة خدمات استراتيجية للمستثمرين والشركات في سنغافورة التي تسعى إلى التوسع أو تأسيس أعمالها في البحرين. وتشمل هذه الخدمات الدراسات والأبحاث السوقية، ودعم عملية إقامة الاستثمارات، وتسهيل التواصل مع صناع القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص في البحرين، ويتيح لهم الحصول على خدمات الرعاية اللاحقة على مدى طويل بعد أن تبدأ الشركات مسيرة تأسيس أعمالها.
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