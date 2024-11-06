((التنمية الاقتصادية)) يعلن استقطاب استثمارات بأكثر من 100 مليون دولار من سنغافورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مهرجان‭ ‬سنغافورة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬استقطاب‭ ‬شركات‭ ‬سنغافورية‭ ‬يفوق‭ ‬حجم‭ ‬استثماراتها‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬تشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والسياحة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لتمثل‭ ‬إنجازاً‭ ‬جديداً‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬تعكس‭ ‬ثمرة‭ ‬مشاركته‭ ‬الدولية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬افتتاحه‭ ‬مكتبه‭ ‬التمثيلي‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬كأول‭ ‬وجود‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الآسيان‮»‬‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭.‬

وصرحت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬الثقة‭ ‬الراسخة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬فعالية‭ ‬تأثير‭ ‬ومرونة‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬لتعزيز‭ ‬جاذبية‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬وخدمات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬الساعية‭ ‬لتأسيس‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالنمو‭ ‬المطرد‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المستقطبة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سنغافورة،‭ ‬وبرؤية‭ ‬الشركات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تؤسس‭ ‬أعمال‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تتوسع‭ ‬بعدها‭ ‬وتزدهر‭ ‬بنجاح‮»‬‭.‬

وتتمتع‭ ‬البحرين‭ ‬بموقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وتشتهر‭ ‬بانفتاحها‭ ‬وتسامحها‭ ‬وتنوعها‭ ‬الثقافي،‭ ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬مواهب‭ ‬ذات‭ ‬مهارات‭ ‬عالية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬صقل‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المحلية‭ ‬باستمرار‭ ‬ودعمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬المنح‭ ‬الحكومية‭ ‬والبرامج‭ ‬المدعومة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬ذات‭ ‬جاهزية‭ ‬عالية‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬المتطورة‭.‬

وتشكل‭ ‬النساء‭ ‬34 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين‭ ‬وحده،‭ ‬وقد‭ ‬اختارت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيتي‮»‬‭ ‬و«برايس‭ ‬ووترهاوس‭ ‬كوبرز‮»‬‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لمراكز‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ومراكز‭ ‬الخدمات‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائها‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬دلال‭ ‬بوحجي‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ (‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭) ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬شكلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬للابتكار‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬وقد‭ ‬لعب‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬باعتباره‭ ‬المشرع‭ ‬المالي‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬دوراً‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المزدهر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أطر‭ ‬تنظيمية‭ ‬قوية‭ ‬تتصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأصول‭ ‬المشفرة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭. ‬كما‭ ‬تستفيد‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬عاملة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمستقبل‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يتقنون‭ ‬اللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المواهب‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وتواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المدعوم‭ ‬رقمياً‭ ‬بنحو‭ ‬17 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويحتضن‭ ‬القطاع‭ ‬مزيجاً‭ ‬متنوعاً‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬شركات‭ ‬مقرها‭ ‬سنغافورة‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬سنغافورة‭ ‬الخليج‭ ‬التابع‭ ‬لمجموعة‭ ‬وامبوا‭ ‬وشركة‭ ‬كريبتو‭.‬كوم‭ ‬المرخصة‭ ‬مؤخراً‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭.‬

ويقدم‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬خدمات‭ ‬استراتيجية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬أو‭ ‬تأسيس‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬السوقية،‭ ‬ودعم‭ ‬عملية‭ ‬إقامة‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وتسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتيح‭ ‬لهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬طويل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الشركات‭ ‬مسيرة‭ ‬تأسيس‭ ‬أعمالها‭.‬