((درة البحرين)) تشارك في ((سيتي سكيب)) بالرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت درة البحرين – أكبر منتجع سكني فاخر في مملكة البحرين – مشاركتها في معرض الرياض سيتي سكيب العالمي 2024 الذي يقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.
صرح بذلك ياسر الحمادي الرئيس التنفيذي لدرة البحرين والذي أضاف أن مشاركة درة البحرين تأتي استمراراً لشراكة مستمرة بين القطاع الخاص والقطاع العام بمملكة البحرين، حيث تأتي المشاركة بالمعرض ضمن جناح يمثل مملكة البحرين والذي يضم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الإسكان ومؤسسة التنظيم العقاري كممثلين للقطاع الحكومي، بالإضافة إلى درة البحرين، ونخبة من شركات التطوير العقاري بالمملكة.
وأشاد الحمادي بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في النهوض الاقتصادي بالمنطقة وبالأخص بالقطاع العقاري، حيث نشهد التطور الهائل والمتميز في البنى التحتية للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية من كافة أقطار العالم، بالإضافة إلى أن المملكة باتت مركزاً للأحداث العالمية المتميزة، حيث يعتبر معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض أكبر حدث عقاري بالمنطقة لما يضم من عدد كبير من المشاركين من مختلف دول العالم تحت سقف واحد بمشاريع مبتكرة واستثمارات عقارية هائلة.
وأضاف الحمادي أن درة البحرين تطرح في سيتي سكيب الرياض، مشروعها الجديد «جوهرة المرجان»، والذي تم طرحه للحجز خلال الأشهر الماضية، وسيتم خلاله تطوير جزيرة المرجان 5 بمشروع درة البحرين الرائد، ليضم 200 فيلا ذات إطلالة بحرية وشاطئية بتصميم عصري جديد ومتميز، روعي فيه احتياجات الأسرة الخليجية، بتوفير وسائل الراحة والاسترخاء المتكامل، وجو المتعة العائلية، من خلال لمسات معمارية جديدة تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي سيمثل نقلة نوعية في تصاميم المشاريع العقارية بالبحرين.
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