((درة البحرين)) تشارك في ((سيتي سكيب)) بالرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬ – ‭ ‬أكبر‭ ‬منتجع‭ ‬سكني‭ ‬فاخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ – مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الرياض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بعاصمة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

صرح‭ ‬بذلك‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدرة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬لشراكة‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والقطاع‭ ‬العام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬المشاركة‭ ‬بالمعرض‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬يمثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬كممثلين‭ ‬للقطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأشاد‭ ‬الحمادي‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وبالأخص‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬نشهد‭ ‬التطور‭ ‬الهائل‭ ‬والمتميز‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للاستثمار‭ ‬واستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أقطار‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬باتت‭ ‬مركزاً‭ ‬للأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬المتميزة،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬بالرياض‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬عقاري‭ ‬بالمنطقة‭ ‬لما‭ ‬يضم‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬بمشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬واستثمارات‭ ‬عقارية‭ ‬هائلة‭.‬

وأضاف‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬تطرح‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الرياض،‭ ‬مشروعها‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬للحجز‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬وسيتم‭ ‬خلاله‭ ‬تطوير‭ ‬جزيرة‭ ‬المرجان‭ ‬5‭ ‬بمشروع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائد،‭ ‬ليضم‭ ‬200‭ ‬فيلا‭ ‬ذات‭ ‬إطلالة‭ ‬بحرية‭ ‬وشاطئية‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬جديد‭ ‬ومتميز،‭ ‬روعي‭ ‬فيه‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل،‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسات‭ ‬معمارية‭ ‬جديدة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬والذي‭ ‬سيمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬بالبحرين‭.‬