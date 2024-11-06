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وزير النفط: تعزيز الابتكار في استخدام الطاقات المتجددة لتلبية احتياج العالم من الطاقة

11/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬للبترول‭ ‬اديبك‭ ‬2024‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬القيادية‭ ‬الأول‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لتعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬السوق‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬هيثم‭ ‬الغيص‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬أوبك،‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬وأحدث‭ ‬تطورات‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتكنولوجيات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬أسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬وانعكاساتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬المبتكرة‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬القيادية‭ ‬الثاني‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ودور‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬الناشئة‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬المهندس‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المزروعي‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الطاقة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬الناشئة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي‭ ‬المستدام‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى‭ ‬العالمية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاطروحات‭ ‬والمناقشات‭ ‬لتعزيز‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬تبني‭ ‬الأطروحات‭ ‬والخطط‭ ‬الطموحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬وتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬ومعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المتطورة،‭ ‬والتحول‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المجالات‭ ‬لتعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياج‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬وتدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وإبراز‭ ‬تقنيات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬والذي‭ ‬يدعم‭ ‬توجهات‭ ‬العالم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتطوير‭ ‬ونمو‭ ‬وازدهار‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭.‬

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