وزير النفط: تعزيز الابتكار في استخدام الطاقات المتجددة لتلبية احتياج العالم من الطاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول اديبك 2024 المقام في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في اجتماع الطاولة المستديرة القيادية الأول بعنوان «الابتكار التكنولوجي لتعزيز استقرار السوق والحفاظ على أمن الطاقة مع الحد من الانبعاثات»، وذلك بمشاركة هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، حول التحديات الاقتصادية وتقنيات الطاقة وأحدث تطورات الأبحاث والتكنولوجيات التي تؤثر على إمدادات أسواق الطاقة وانعكاساتها، بالإضافة إلى الحلول الإبداعية المبتكرة المتطورة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
كما شارك الوزير في اجتماع الطاولة المستديرة القيادية الثاني بعنوان «التحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي ودور الاقتصاديات الناشئة» بمشاركة المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تمت مناقشة أحدث تقنيات الطاقة العالمية والعلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي في تعزيز دور الاقتصاديات الناشئة للحفاظ على مستقبل قطاع الطاقة العالمي المستدام.
وقد أكد وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على المشاركة في مختلف المؤتمرات الكبرى العالمية للاستفادة من الاطروحات والمناقشات لتعزيز المبادرات والمشاريع التي تدعم تبني الأطروحات والخطط الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجة التحديات من خلال تعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة المتطورة، والتحول السريع إلى استخدام الطاقات المتجددة في بعض المجالات لتعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياج العالم من الطاقة وتدعم أهداف التنمية المستدامة وإبراز تقنيات الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تعزيز تشكيل مستقبل الطاقة، منوهًا إلى أهمية ما تم طرحه في الجلسة والذي يدعم توجهات العالم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير ونمو وازدهار قطاع الطاقة.
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