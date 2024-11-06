رشّة عطر في سوريا تتسبب بنقل 12 طالبة إلى المستشفى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسببت رشة عطر لإحدى الطالبات في مدرسة بسوريا، الثلاثاء، بضيق تنفس لـ12 طالبة نقلن على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال موقع "أثر برس" السوري إن 12 طالبة من مدرسة للإناث في مدينة جبلة أسعفن إلى المشفى الوطني، بعد تعرضهن لضيق تنفس ناتج عن رائحة عطر أذت جهازهن التنفسي.
وأفاد مدير تربية اللاذقية، أكثم غانم، أن ما حدث داخل المدرسة لم يكن سوى حالة شغب بين الطالبات، مشيراً إلى أن إحدى الطالبات رشّت مادة عطرية (مخرشة) أي مؤذية للجهاز التنفسي، خلال تبديل الحصص، مما تسبب بضيق تنفس لإحدى الطالبات وانتشار الرائحة في القاعة، مما دفع زميلاتها إلى الخروج منها.
وتابع غانم في تصريحات لموقع أثر برس بأن الحادثة أدت إلى حالة هلع، إذ نقلت 12 طالبة إلى المستشفى بواسطة فرق الإسعاف لتلقي الرعاية.
اجتماع لاتخاذ "الإجراءات المناسبة"؟
ونقل الموقع عن مصدر في المشفى الوطني بجبلة أن الطالبات الاثنتي عشرة اللواتي أُسعفن بسبب أعراض ضيق التنفس خرجن لاحقا بعد تلقيهن الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف مدير التربية، بعد التواصل مع المستشفى، أنّه تم التأكد من خروج جميع الطالبات بصحة جيدة. وأشار إلى أن إدارة المدرسة ستتخذ "الإجراءات المناسبة وفق النظام الداخلي من خلال مجلس الانضباط ومجلس المدرسين بعد اجتماعهم"، على أن "توافق مديرية التربية على القرار بما يتماشى مع الأحكام المعمول بها في المدارس الثانوية"، من دون الإشارة إلى طبيعة هذه الإجراءات.
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