رشّة عطر في سوريا تتسبب بنقل 12 طالبة إلى المستشفى

تسببت رشة عطر لإحدى الطالبات في مدرسة بسوريا، الثلاثاء، بضيق تنفس لـ12 طالبة نقلن على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقال موقع "أثر برس" السوري إن 12 طالبة من مدرسة للإناث في مدينة جبلة أسعفن إلى المشفى الوطني، بعد تعرضهن لضيق تنفس ناتج عن رائحة عطر أذت جهازهن التنفسي.

وأفاد مدير تربية اللاذقية، أكثم غانم، أن ما حدث داخل لم يكن سوى حالة شغب بين الطالبات، مشيراً إلى أن إحدى الطالبات رشّت مادة عطرية (مخرشة) أي مؤذية للجهاز التنفسي، خلال تبديل الحصص، مما تسبب بضيق تنفس لإحدى الطالبات وانتشار الرائحة في القاعة، مما دفع زميلاتها إلى الخروج منها.



وتابع غانم في تصريحات لموقع أثر برس بأن الحادثة أدت إلى حالة هلع، إذ نقلت 12 طالبة إلى المستشفى بواسطة فرق الإسعاف لتلقي الرعاية.





اجتماع لاتخاذ "الإجراءات المناسبة"؟

ونقل الموقع عن مصدر في المشفى الوطني بجبلة أن الطالبات الاثنتي عشرة اللواتي أُسعفن بسبب أعراض ضيق التنفس خرجن لاحقا بعد تلقيهن الرعاية الطبية اللازمة.



وأضاف مدير التربية، بعد التواصل مع المستشفى، أنّه تم التأكد من خروج جميع الطالبات بصحة جيدة. وأشار إلى أن إدارة المدرسة ستتخذ "الإجراءات المناسبة وفق النظام الداخلي من خلال مجلس الانضباط ومجلس المدرسين بعد اجتماعهم"، على أن "توافق مديرية التربية على القرار بما يتماشى مع الأحكام المعمول بها في المدارس الثانوية"، من دون الإشارة إلى طبيعة هذه الإجراءات.