خطاب.. إنجازات عالمية لبطل حول حلمه في رفع الأثقال إلى حقيقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي
عمان- "اجتهد بقدر ما تحلم"، بهذه القاعدة استطاع البطل الشاب عبد الكريم خطاب، البالغ من العمر 34 عاما، أن يحقق نجاحا استثنائيا في رياضة رفع الأثقال، مسجلا أرقاما عالمية قياسية أهلته لدخول موسوعة غينيس على مدار ثلاث سنوات متتالية. هو رياضي محترف استطاع أن يترك بصمة مميزة، ليصبح مصدر إلهام لغيره، وداعيا للإقبال على الحياة بعزم وإصرار.
حظي بتكريم من جلالة الملك عبد الله الثاني، ضمن حفل تكريم للاعبين الأردنيين الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 وطوكيو 2020.
كانت هذه لحظة فارقة في حياة عبدالكريم، ويصفها بأنها "شعور من الفخر لا يوصف"، فهي تمثل دعما وتقديرا ملكيا يزيده إصرارا على النجاح، ورفع اسم الأردن عالميا.
يرى عبد الكريم أن هذا التكريم تأكيد على اهتمام جلالة الملك بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم على كل الأصعدة. ويعد هذا التكريم دليلا على الاعتراف بقدراتهم، وأنهم أهل للفخر والثقة.
لم تكن إعاقته الحركية يوما سببا للاستسلام أو التخلي عن طموحاته، بل كانت، وما تزال، دافعا قويا له ليبذل المزيد ويرفع اسم بلده عاليا في كل بطولة يخوضها. بالنسبة لعبد الكريم، النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل تطلب منه الكثير من الجهد والإصرار. قراره بالمضي قدما وتحقيق أحلامه أوصله إلى قناعة مفادها بأن الإرادة تصنع المعجزات، وأن النجاح لا يأتي من دون مشقة، ولا يوجد وصول من دون سعي. فطريق النجاح مليء بالعثرات، لكن الأهم هو الإيمان بأننا نستحق الوصول.
يقول عبد الكريم، في حديثه لـ"الغد"، إن حبه للرياضة واحترافه لها ساعداه على إيجاد حياة تتسم بالقوة والثقة، حياة تشبهه في طموحاته وتحدياته. لم يقف عبد الكريم مكتوف اليدين، بل اختار أن يجتهد ويثبت قدرته على تحديد مساره كبطل. ويشير إلى أن إعاقته الحركية كانت نتيجة تشوه خلقي منذ الولادة، لكنها لم تمنعه من السعي نحو أهدافه.
يرى عبد الكريم أن الحياة فرص، ومن حق كل شخص أن يعيش بطريقته الخاصة من دون أن يتأثر بآراء المحبطين. نجاحه البارز مكنه من تقديم صورة حقيقية عن الإعاقة، تظهر إمكانيات أصحابها وتثبت قدرتهم على تغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح الأبواب أمامهم للتطور والتميز.
بدأت مسيرته عندما التحق بأحد النوادي الرياضية في محافظة الزرقاء بالقرب من منزله، لكنه لم يبد اهتماما كبيرا برياضة رفع الأثقال آنذاك، فتركها على أمل أن يجد نفسه في مجال آخر، خاصة أن الدراسة لم تكن من أولوياته في ذلك الوقت. بعد فترة من الابتعاد عن الرياضة، وجد نفسه يعود إليها من جديد، مبتدئا من الصفر ومقتنعا بأن التميز في هذا المجال هو سبيله إلى العالمية وكسر الأرقام القياسية في رفع الأثقال. توالت نجاحاته، لأنه كان يؤمن أنه يستحق.
قرر أن يخوض التجربة وينجح في احتراف ذلك الطريق، فكانت خطوته الأولى هي الانضمام لمنتخب رفع الأثقال في الاتحاد الأردني البارالمبي، وهناك تقدم للاختبار، لكنه لم يصل إلى الوزن الذي يمكنه من أن يكون مقبولا، ورغم ذلك هو لم ييأس، بل ظل مصمما على خوض التجربة حتى لو سيكلفه ذلك التخلي عن أي مقابل مادي. وهذا ما حدث فعلا، ومن هنا استطاع عبد الكريم أن يحجز مكانا له في عالم الرياضة ويجتهد ليكون رقما صعبا والأفضل في التصنيفات العالمية.
ولأنه لم يرض إلا أن يكون مجتهدا ومميزا ومنافسا شرسا، فقد نجح في حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية العام 2014. فوزه بهذه الميدالية حفزه أكثر وأعطاه دفعة للأمام ليستمر وينافس في بطولات أخرى تجعل منه لاعبا محترفا ومصدر فخر لكل من يعرفه، وهذا أيضا جعله ملتزما أكثر تجاه اللعبة من ناحية التمارين وتطوير إمكاناته الجسدية، وخاصة أنه كان يطمح، وكله إيمان، إلى الحصول على الميدالية البارالمبية الأولى في بارالمبيك ريو دي جانيرو 2016.
وبسبب تصنيفه العالمي كأفضل لاعب تأهل عبد الكريم لبطولة البرازيل، يقول "كنت متأكدا من أنني سأحصد الميدالية الذهبية وعن جدارة"، لكن عند وصوله للحلبة لم يستطع أن يسجل أي رقم يضمن له النجاح، وكانت هذه الخسارة بالنسبة لعبد الكريم خذلانا أشعره بالمرارة وأحبطه لأشهر عدة قبل أن يعود للتدريب أكثر تألقا وإصرارا على تسجيل المزيد من الإنجازات.
أما عن منافسته في بارالمبياد طوكيو التي كانت من المفترض أن تقام في العام 2020، فقد كانت من أصعب التجارب التي خاضها، والسبب جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق وحجر وظروف قاسية منعت اللاعبين من التدريب لفترات طويلة، مما أدى إلى تراجعهم.
لكن عبد الكريم لم يتوقف عن التدريب، وظل متأملا طوال الوقت بأن تضم القائمة اسمه لتتسنى له الفرصة من جديد لتحقيق إنجاز آخر يحصل من خلاله على الذهبية وتكون نقطة نجاح إضافية في سجل تميزه.
كان اختياره لخوض هذه البطولة التي أقيمت بعد ذلك في 2021 مقدمة لطموحات أخرى ينوي تحقيقها، وخاصة أن تحضيره للبطولة استغرق 4 سنوات من التدريب، وبالفعل وبعد منافسة شرسة خاضها تمكن خطاب من انتزاع الميدالية الذهبية.
وبنجاحه هذا، استطاع أن يغير حياته نحو الأفضل، لم تتوقف النجاحات عند هذا الحد، إصراره على تقديم كل ما هو مميز جعله يفوز بالذهبية أيضا في بطولة باريس التي أقيمت العام الحالي، واستطاع عبد الكريم مرة أخرى أن يكسر الرقم العالمي والبارالمبي بعد أن رفع 270 كغ.
وعن التحديات التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الرياضيين، يقول عبد الكريم: "الدعم المتوفر ليس كافيا، فهناك مشكلات مادية كبيرة تواجههم وقد تعيق استمرارهم. الجانب المادي يلعب دورا كبيرا في تعزيز راحة اللاعب النفسية، مما يمنحه الدافع لتحقيق المزيد من الإنجازات"، لافتا إلى أن النجاح ليس سهلا، ولهذا يجب أن يحاط الرياضيون بالدعم بجميع أشكاله.
البطل الرياضي عبد الكريم خطاب-(من المصدر)
ويختتم حديثه بالقول: "إذا أردتم أن تكونوا ناجحين، قدروا إمكاناتكم، وكونوا قريبين من الأشخاص الإيجابيين، واحتفلوا بكل إنجاز وكأنه الأول. كونوا أقوياء لأجلكم ولأجل أحلامكم".
MENAFN06112024000072011014ID1108859569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.