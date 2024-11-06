خطاب.. إنجازات عالمية لبطل حول حلمه في رفع الأثقال إلى حقيقة

MENAFN - Alghad Newspaper) ربى الرياحي

عمان- "اجتهد بقدر ما تحلم"، بهذه القاعدة استطاع البطل الشاب عبد الكريم خطاب، البالغ من العمر 34 عاما، أن يحقق نجاحا استثنائيا في رفع الأثقال، مسجلا أرقاما عالمية قياسية أهلته لدخول موسوعة غينيس على مدار ثلاث سنوات متتالية. هو محترف استطاع أن يترك بصمة مميزة، ليصبح مصدر إلهام لغيره، وداعيا للإقبال على الحياة بعزم وإصرار.

حظي بتكريم من جلالة الملك عبد الله الثاني، ضمن حفل تكريم للاعبين الأردنيين الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 وطوكيو 2020.

كانت هذه لحظة فارقة في حياة عبدالكريم، ويصفها بأنها "شعور من الفخر لا يوصف"، فهي تمثل دعما وتقديرا ملكيا يزيده إصرارا على النجاح، ورفع اسم الأردن عالميا.

يرى عبد الكريم أن هذا التكريم تأكيد على اهتمام جلالة الملك بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم على كل الأصعدة. ويعد هذا التكريم دليلا على الاعتراف بقدراتهم، وأنهم أهل للفخر والثقة.

لم تكن إعاقته الحركية يوما سببا للاستسلام أو التخلي عن طموحاته، بل كانت، وما تزال، دافعا قويا له ليبذل المزيد ويرفع اسم بلده عاليا في كل بطولة يخوضها. بالنسبة لعبد الكريم، النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل تطلب منه الكثير من الجهد والإصرار. قراره بالمضي قدما وتحقيق أحلامه أوصله إلى قناعة مفادها بأن الإرادة تصنع المعجزات، وأن النجاح لا يأتي من دون مشقة، ولا يوجد وصول من دون سعي. فطريق النجاح مليء بالعثرات، لكن الأهم هو الإيمان بأننا نستحق الوصول.

يقول عبد الكريم، في حديثه لـ"الغد"، إن حبه للرياضة واحترافه لها ساعداه على إيجاد حياة تتسم بالقوة والثقة، حياة تشبهه في طموحاته وتحدياته. لم يقف عبد الكريم مكتوف اليدين، بل اختار أن يجتهد ويثبت قدرته على تحديد مساره كبطل. ويشير إلى أن إعاقته الحركية كانت نتيجة تشوه خلقي منذ الولادة، لكنها لم تمنعه من السعي نحو أهدافه.

يرى عبد الكريم أن الحياة فرص، ومن حق كل شخص أن يعيش بطريقته الخاصة من دون أن يتأثر بآراء المحبطين. نجاحه البارز مكنه من تقديم صورة حقيقية عن الإعاقة، تظهر إمكانيات أصحابها وتثبت قدرتهم على تغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح الأبواب أمامهم للتطور والتميز.

بدأت مسيرته عندما التحق بأحد النوادي الرياضية في محافظة الزرقاء بالقرب من منزله، لكنه لم يبد اهتماما كبيرا برياضة رفع الأثقال آنذاك، فتركها على أمل أن يجد نفسه في مجال آخر، خاصة أن الدراسة لم تكن من أولوياته في ذلك الوقت. بعد فترة من الابتعاد عن الرياضة، وجد نفسه يعود إليها من جديد، مبتدئا من الصفر ومقتنعا بأن التميز في هذا المجال هو سبيله إلى العالمية وكسر الأرقام القياسية في رفع الأثقال. توالت نجاحاته، لأنه كان يؤمن أنه يستحق.

قرر أن يخوض التجربة وينجح في احتراف ذلك الطريق، فكانت خطوته الأولى هي الانضمام لمنتخب رفع الأثقال في الاتحاد الأردني البارالمبي، وهناك تقدم للاختبار، لكنه لم يصل إلى الوزن الذي يمكنه من أن يكون مقبولا، ورغم ذلك هو لم ييأس، بل ظل مصمما على خوض التجربة حتى لو سيكلفه ذلك التخلي عن أي مقابل مادي. وهذا ما حدث فعلا، ومن هنا استطاع عبد الكريم أن يحجز مكانا له في عالم الرياضة ويجتهد ليكون رقما صعبا والأفضل في التصنيفات العالمية.

ولأنه لم يرض إلا أن يكون مجتهدا ومميزا ومنافسا شرسا، فقد نجح في حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية العام 2014. فوزه بهذه الميدالية حفزه أكثر وأعطاه دفعة للأمام ليستمر وينافس في بطولات أخرى تجعل منه لاعبا محترفا ومصدر فخر لكل من يعرفه، وهذا أيضا جعله ملتزما أكثر تجاه اللعبة من ناحية التمارين وتطوير إمكاناته الجسدية، وخاصة أنه كان يطمح، وكله إيمان، إلى الحصول على الميدالية البارالمبية الأولى في بارالمبيك ريو دي جانيرو 2016.

وبسبب تصنيفه العالمي كأفضل لاعب تأهل عبد الكريم لبطولة البرازيل، يقول "كنت متأكدا من أنني سأحصد الميدالية الذهبية وعن جدارة"، لكن عند وصوله للحلبة لم يستطع أن يسجل أي رقم يضمن له النجاح، وكانت هذه الخسارة بالنسبة لعبد الكريم خذلانا أشعره بالمرارة وأحبطه لأشهر عدة قبل أن يعود للتدريب أكثر تألقا وإصرارا على تسجيل المزيد من الإنجازات.

أما عن منافسته في بارالمبياد طوكيو التي كانت من المفترض أن تقام في العام 2020، فقد كانت من أصعب التجارب التي خاضها، والسبب جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق وحجر وظروف قاسية منعت اللاعبين من التدريب لفترات طويلة، مما أدى إلى تراجعهم.

لكن عبد الكريم لم يتوقف عن التدريب، وظل متأملا طوال الوقت بأن تضم القائمة اسمه لتتسنى له الفرصة من جديد لتحقيق إنجاز آخر يحصل من خلاله على الذهبية وتكون نقطة نجاح إضافية في سجل تميزه.

كان اختياره لخوض هذه البطولة التي أقيمت بعد ذلك في 2021 مقدمة لطموحات أخرى ينوي تحقيقها، وخاصة أن تحضيره للبطولة استغرق 4 سنوات من التدريب، وبالفعل وبعد منافسة شرسة خاضها تمكن خطاب من انتزاع الميدالية الذهبية.

وبنجاحه هذا، استطاع أن يغير حياته نحو الأفضل، لم تتوقف النجاحات عند هذا الحد، إصراره على تقديم كل ما هو مميز جعله يفوز بالذهبية أيضا في بطولة باريس التي أقيمت العام الحالي، واستطاع عبد الكريم مرة أخرى أن يكسر الرقم العالمي والبارالمبي بعد أن رفع 270 كغ.

وعن التحديات التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الرياضيين، يقول عبد الكريم: "الدعم المتوفر ليس كافيا، فهناك مشكلات مادية كبيرة تواجههم وقد تعيق استمرارهم. الجانب المادي يلعب دورا كبيرا في تعزيز راحة اللاعب النفسية، مما يمنحه الدافع لتحقيق المزيد من الإنجازات"، لافتا إلى أن النجاح ليس سهلا، ولهذا يجب أن يحاط الرياضيون بالدعم بجميع أشكاله.









البطل الرياضي عبد الكريم خطاب-(من المصدر)



ويختتم حديثه بالقول: "إذا أردتم أن تكونوا ناجحين، قدروا إمكاناتكم، وكونوا قريبين من الأشخاص الإيجابيين، واحتفلوا بكل إنجاز وكأنه الأول. كونوا أقوياء لأجلكم ولأجل أحلامكم".