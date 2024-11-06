نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: يوآف ليمور



أمس، بات هذا رسميا: إسرائيل تقاد من قبل رئيس وزراء يعرض للخطر أمن الدولة.

إقالة دفاع في منتصف الحرب هي حدث غير مسبوق. حقيقة أن هذا حصل ليس بدوافع مهنية بل انطلاقا من خلطة هي صفعة رنانة لكل من دفعوا الثمن الرهيب للحرب، وكل من يخدمون الآن في النظامي، في الدائم وفي الاحتياط. هم يعرفون الآن اكثر من أي وقت مضى بأن ليس أمن الدولة هو الذي يقف أمام ناظر من بعث بهم الى ميدان المعركة بل نزوات شخصية وحزبية.

مثلما هو الحال دوما، عندما يكون بنيامين مطالبا بأن يختار بين مصلحة الدولة ومصلحته الشخصية هو يختار نفسه. خط مباشر يمر بين إقالة وزير الدفاع غالنت وبين ترك 101 مخطوف لمصيرهم في أيدي حماس. هذا الخط يربط بين نقاط أخرى: تملص نتنياهو المتواصل من أخذ المسؤولية عن قصور 7 أكتوبر والهجوم المتزامن واللاذع الذي يخوضه من خلال محيطه وأبواقه ضد قيادة جهاز الأمن ورؤساء جهاز القضاء. في نظره كل هؤلاء هم أعداء خطيرون: بعد غالنت سيأتي دور هرتسي هليفي، روني بار وغالي بهرب ميارا الذين يقفون في طريق نتنياهو عديمة الكوابح نحو حكم الفرد. من رأى نفسه بصفة ونستون تشرتشل الحديث يتبين الآن كصورة لجوزيف ستالين الذي قطع بمنهاجية رؤوس كبار رجالاته.

التفسير الذي قدمه نتنياهو أمس لإقالة غالنت كان بائسا بقدر لا يقل عن الفعل ذاته. فغياب التوافق هو ليس علة للإقالة بل لتجويد طرق العمل. السبب الحقيقي ظاهر للجميع: محاولة نتنياهو لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي رفض غالنت المساهمة فيها وعن حق. غالنت كان وزير دفاع مخلصا لأمن الدولة، وكذا وزير دفاع مهني وجزيرة استقرار وسواء عقل في داخل المعمعان العظيم. استبداله الآن - عندما تكون المعركة تدور في غزة وفي لبنان، وعشية جولة ضربات أخرى مع إيران – هو ليس أقل من سائب. للوزير الجديد سيستغرق وقتا طويلا إلى أن يعرف كيف يميز بين فرقة وكتيبة وبين دبابة ومجنزرة. ثمن التعلم سيدفع بالدم، دماء أفضل أبنائنا.

حقيقة أن إسرائيل كاتس ساهم في هذه الخلطة تشهد عليه أيضا. التواضع لم يكن في أي مرة من مزاياه البارزة لكن موافقته على الخطوة تشهد على أنه هو أيضا فقد كل كابح ولجام. أما بالنسبة لجدعون ساعر، الرجل الذي وصف الإقالة السابقة لغالنت السنة الماضية بأنها "فعل جنون"، يثبت مرة أخرى بأن أنفه يتكيف بسرعة مع كل عفن وإن كانت النتانة الحالية التي يشارك فيها الآن سيكون صعبا جدا تطهيرها.

وكل هذا يحصل حين ينكشف صبح مساء المزيد من الشهادات على شبهات خطيرة بمخالفات جنائية في المحيط القريب لنتنياهو. ينبغي الأمل في أن يحقق فيها حتى النهاية قبل أن تستكمل مسيرة تطهير الخدمة العامة، لكن حتى ذلك الحين – في إعادة صياغة لأقوال دافيد بن غوريون – فلتعلم كل أم عبرية أنها سلمت مصير ابنها في أيدي رئيس وزراء ليس جديرا بذلك.