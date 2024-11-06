بايدن يدعو ترامب إلى لقاء بالبيت الأبيض

بايدن يدعو ترامب إلى لقاء بالبيت الأبيض
التاريخ
11/6/2024 11:26:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض إن
الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل الأربعاء هاتفيا بدونالد ترامب لتهنئته على فوزه في
الانتخابات الرئاسية ولدعوته للقاء في البيت الأبيض، وإن من المقرر أن يلقي كلمة
موجهة للشعب الأميركي، الخميس.
وأضاف البيت الأبيض،
في بيان بعد فوز ترامب على نائب الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد
أيضا "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".
وذكر أن بايدن تحدث
أيضا مع هاريس.
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