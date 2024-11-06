ماذا قالت هاريس في خطاب الهزيمة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت المرشحة
الديمقراطية كامالا هاريس في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأميركية
أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إن:"النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها".
وأضافت أمام أنصارها:
"أشكركم للثقة التي حصلت عليها منكم".
وتابعت هاريس:
"دعوني أقول أن قلبي مليء اليوم بالامتنان للثقة والحب الذي قدمتموه لي".
وأشارت إلى أن
"نتيجة الانتخابات لم تكن مرضية لنا"، لكن الوعد الأميركي سيظل مشعا.
وقالت "تحدثت مع
ترامب وباركت له الفوز"، مضيفة "سنعمل معا وسنسلم السلطة".
وأكدت هاريس في كلمتها
على ضرورة احترام خيارات الشعب، مبينة أنها "لن تتخلى أبدا عن النضال من أجل
الديمقراطية وسيادة القانون".
وكان البيت الأبيض قال
إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل الأربعاء هاتفياً بدونالد ترامب لتهنئته على
فوزه في الانتخابات الرئاسية ولدعوته للقاء في البيت الأبيض لترتيب انتقال السلطة.
وأكد البيت الأبيض أن
من المقرر أن يلقي بايدن كلمة موجهة للشعب الأميركي اليوم الخميس.
وأضاف البيت الأبيض في
بيان بعد فوز ترامب على نائب الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد
أيضاً "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".
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