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ماذا قالت هاريس في خطاب الهزيمة؟

11/6/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأميركية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إن:"النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها".
وأضافت أمام أنصارها: "أشكركم للثقة التي حصلت عليها منكم".

وتابعت هاريس: "دعوني أقول أن قلبي مليء اليوم بالامتنان للثقة والحب الذي قدمتموه لي".

وأشارت إلى أن "نتيجة الانتخابات لم تكن مرضية لنا"، لكن الوعد الأميركي سيظل مشعا.

وقالت "تحدثت مع ترامب وباركت له الفوز"، مضيفة "سنعمل معا وسنسلم السلطة".

وأكدت هاريس في كلمتها على ضرورة احترام خيارات الشعب، مبينة أنها "لن تتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل الأربعاء هاتفياً بدونالد ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية ولدعوته للقاء في البيت الأبيض لترتيب انتقال السلطة.

وأكد البيت الأبيض أن من المقرر أن يلقي بايدن كلمة موجهة للشعب الأميركي اليوم الخميس.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بعد فوز ترامب على نائب الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد أيضاً "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".

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