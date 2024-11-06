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حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

11/6/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الأربعاء.
وأكد الحزب في بيان، وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 06-11-2024، 36 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 09:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 09:00 استهداف مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 09:15 استهداف مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 10:15 استهداف قاعدة راوية (مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش العدو الإسرائيلي) في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 10:40 استهداف دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

6- الساعة 10:45 بعد رصد ومتابعة لتحركات قوّات جيش العدو الإسرائيلي، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه.

7- الساعة 11:10 استهداف مقر ناحل غير شوم (مقر ‏لوائي لفرقة الجليل"91" يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي) ‌بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة.

8- الساعة 12:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

9- الساعة 13:00 استهداف معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

10- الساعة 15:00 استهداف ثكنة يؤاف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

11- الساعة 15:15 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 15:15 استهداف مستوطنة كفرسولد للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 15:25 استهداف مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 15:45 استهداف مستوطنة غورن بصلية صاروخية.

15- الساعة 15:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 15:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 15:50 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة بيريا بصليةٍ صاروخية.

18- الساعة 16:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 16:15 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.‏

20- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخٍ نوعيّ، وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفه.

21- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.‏

22- الساعة 17:00 استهداف ‏مستوطنة كفرسولد للمرة الثالثة بصليةٍ صاروخية.‏

23- الساعة 17:15 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة.

24- الساعة 17:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

25- الساعة 17:30 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 18:00 استهداف قاعدة زوفولون ‏للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.

27- الساعة 18:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ‏شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة بيلو (تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي تل أبيب، للمرّة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة.

28- الساعة 18:15 في إطار سلسلة عمليّات خيبر وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعمليّة مركّبة، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

29- الساعة 18:45 استهداف تحرك لِقوات جيش العدو الإسرائيلي بين بلدة كفركلا ومستوطنة المطلة بصليةٍ صاروخية.

30- الساعة 19:10 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ‏شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة.

31- الساعة 20:00 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

32- الساعة 20:15 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

33- الساعة 20:50 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

34- الساعة 22:50 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

35- الساعة 23:15 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

36- الساعة 23:20 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية".

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