بايدن يعتزم تقديم آخر مساعدات أمنية لأوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقل موقع
"بوليتيكو" الأميركي، الأربعاء، عن مسؤولين اثنين في إدارة الرئيس الأميركي
جو بايدن قولهما إن البيت الأبيض يعتزم الإسراع بإرسال آخر ما تبقى من مساعدات
أمنية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا، بحلول الوقت الذي يتولى فيه
الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
الخطة، التي وصفها
المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الشؤون الداخلية، هي الخيار
الوحيد الذي يملكه البيت الأبيض لمواصلة إرسال المعدات إلى أوكرانيا لمحاربة
الهجمات الروسية المستمرة.
وأخيرًا، أعلن الرئيس
الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، شملت
دفاعات جوية وآليات مدرعة، وفق ما أعلن البيت الأبيض حينها.
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