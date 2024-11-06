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بايدن يعتزم تقديم آخر مساعدات أمنية لأوكرانيا

11/6/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي، الأربعاء، عن مسؤولين اثنين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قولهما إن البيت الأبيض يعتزم الإسراع بإرسال آخر ما تبقى من مساعدات أمنية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا، بحلول الوقت الذي يتولى فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
الخطة، التي وصفها المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الشؤون الداخلية، هي الخيار الوحيد الذي يملكه البيت الأبيض لمواصلة إرسال المعدات إلى أوكرانيا لمحاربة الهجمات الروسية المستمرة.

وأخيرًا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، شملت دفاعات جوية وآليات مدرعة، وفق ما أعلن البيت الأبيض حينها.

MENAFN06112024000072011014ID1108859563

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