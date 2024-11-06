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أوباما معلقا على فوز ترامب: وجهة نظرنا لن تنتصر دائما

11/6/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هنأ الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، على فوزه أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مؤكدا أهمية الانتقال السلمي للسلطة.
وقال أوباما في بيان نشره على منصة "إكس": "هذه النتيجة بالتأكيد ليست ما كنا نأمله"، مضيفا "لكن العيش في ظل الديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تنتصر دائما، وأن نكون مستعدين لقبول الانتقال السلمي للسلطة".

وفي وقت سابق، أكد أوباما أن ولاية ترامب الثانية إذا تحققت ستكون أشبه "بحكم ديكتاتور يتجول محاولًا معاقبة أعدائه".

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف أوباما انتقاداته لترامب خلال دعمه كامالا هاريس، مؤكدًا أن الأخير لا يفكر إلا بمصالحه الشخصية، ويستغل حملاته التجارية لخدمة أهدافه الخاصة.

وأشار أوباما إلى تناقض ترامب في تعاملاته مع الصين، مُتهمًا إياه باستيراد سلع من بكين رغم مزاعمه بالصرامة تجاهها، واصفًا إياه بأنه يستغل نتائج سياساته الاقتصادية.

ولم تكن الحرب الكلامية وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى حملة ترامب السابقة، التي حاولت التشكيك في جنسية أوباما الأميركية، ما أدى إلى توتر دام خلال فترة رئاسة أوباما.

وتفاقمت الأمور لاحقًا مع دخول ترامب البيت الأبيض عام 2017، إذ لم تخفِ ميشيل أوباما ألمها من تلك الهجمات المتواصلة، وبخاصة مع تعرض عائلتها لمحاولات استهداف.

وتتناقض رؤية الرجلين للسياسة الأميركية، إذ يدعم أوباما أميركا منفتحة ومتنوعة تركز على القيم، في حين يدعو ترامب إلى تعزيز السياسات الداخلية وتقييد الهجرة، مع تقليص التزامات أميركا الخارجية، وإلزام الحلفاء بتحمل تكاليف الحماية العسكرية.

ويرى أوباما أن قوة البلاد تكمن في قيمها وتنوع مكوناتها الاجتماعية، ويدعو إلى تعزيز الانفتاح على العالم.

وعلى النقيض، يصر ترامب على سياسة "أميركا أولًا"، التي تركز على تقوية الداخل، وتقييد الهجرة، وإعادة تقييم العلاقات الخارجية، إذ يجب أن يكون للحلفاء دور أكبر في تحمل تكاليف الدفاع المشترك، خصوصا في إطار "ناتو" وحماية المصالح الأميركية.

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