قوات الاحتلال تقتحم جنين وطولكرم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال ليلة
الأربعاء/ الخميس، عددا من قرى الشعراوية، شمال طولكرم.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، ذكرت مصادر محلية، أن 11 آلية عسكرية اقتحمت قرى وبلدات قفين
وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.
كما أصيب الليلة، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال
اقتحام بلدة اليامون، غرب جنين.
وأفادت مصادر طبية
بإصابة مواطن بجروح متوسطة، نقل
على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.
وأشارت مصادر محلية
إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بآليات عدة وتجولت في عدة أحياء
وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين.
MENAFN06112024000072011014ID1108859561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.