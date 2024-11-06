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قوات الاحتلال تقتحم جنين وطولكرم

11/6/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال ليلة الأربعاء/ الخميس، عددا من قرى الشعراوية، شمال طولكرم.
ونقلا عن وكالة "وفا"، ذكرت مصادر محلية، أن 11 آلية عسكرية اقتحمت قرى وبلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها.

كما أصيب الليلة، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون، غرب جنين.

وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطن بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بآليات عدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين.

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